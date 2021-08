OB sælger førstemålmand til Hertha Berlin

Oliver Christensen var fast mand på U21-landsholdet frem til og med sommerens EM-slutrunde. Nu er den 22-årige fynbo blevet for gammel til at spille ungdomslandskampe.

Han har været fast mand i OB's mål siden sommeren 2019, hvor Sten Grytebust skiftede til FC København.

I fremtiden ser Oliver Christensen frem til at få hjemmebane på Olympiastadion i Berlin, men det bliver også vemodigt at forlade OB, fortæller han.

- Jeg græder med det ene øje og smiler med det andet, siger han til OB's hjemmeside.

Ihærdighed overbeviste Christensen

Til sin kommende klubs hjemmeside fortæller han, at Hertha Berlins ihærdighed overbeviste ham om klubskiftet.

- Jeg er meget glad for, at skiftet til Hertha Berlin gik i orden. Klubben forsøgte meget ihærdigt at få fat på mig, og det overbeviste mig. Jeg er en ung målmand, som stadig har meget at lære, og derfor passer jeg perfekt ind i Berlin, siger Oliver Christensen.

I den ofte underpræsterende hovedstadsklub skal Oliver Christensen kæmpe med Alexander Schwolow og den aktuelt skadede nordmand Rune Jarstein om pladsen i målet.

Hertha-sportsdirektør Fredi Bobic påpeger, at Oliver Christensen er en langtidsinvestering.