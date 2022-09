OB sparket ud af pokalen efter straffedrama

Superligaklubben OB må opgive at komme i pokalfinalen for anden sæson i træk.

I indeværende sæson røg fynboerne nemlig ud i første forsøg, da Nykøbing FC onsdag aften viste sig for stærk, da opgøret skulle afgøres fra straffesparkspletten efter 0-0 i ordinær spilletid og 1-1 i den forlængede spilletid.

I straffesparkskonkurrencen brændte OB tre ud af fem forsøg, og så kunne Nykøbing-spillerne fejre sejren uden at skulle bruge holdets femte forsøg.

Mads Frøkjær blev den første synder fra pletten på OB's andet spark, og bagefter brændte den svenske nyerhvervelse Armin Gigovic. Derefter gled Ahmed Hassan og brændte for falstringerne, men opgøret sluttede, da OB's Issam Jebali også tabte duellen med Nykøbing-keeper Morten Bank.

I sidste sæson tabte OB pokalfinalen til FC Midtjylland efter straffesparkskonkurrence.

Den ordinære spilletid i Nykøbing Falster var en stor omgang indianerfodbold med direkte spil forbi to næsten usynlige midtbaner, hvilket gav chancer og tilløb til chancer i begge ender opgøret igennem.

Begge hold havde sparet et par stamspillere, og selv om OB var bedst i åbent spil, var der kun begrænset forskel på superligaklubben og bundholdet fra den næstbedste række.

Sent i den ordinære spilletid fik de 1450 tilskuere fuld valuta for deres fremmøde med store muligheder i begge ender.

Først kombinerede Nykøbing FC sig frem til kampens største chance, men Ahmed Hassan forsømte at sende bolden det sidste stykke ind over stregen.

I tillægstiden skabte OB stor ravage i Nykøbings felt, og i de døende sekunder brændte hjemmeholdet så endnu en stor chance.

Hjemmeholdets Ahmed Hassan fik revanche for sin afbrænder tidligere i opgøret, da han i den forlængede spilletid lavede et pragtmål. Han vendte rundt uden for feltet og drejede bolden utageligt i målhjørnet til stor jubel.

I det 115. minut var han så tæt på at gøre det til 2-0 på en langt større chance, men denne gang reddede indersiden af stolpen OB.

Præcis et minut senere udlignede fynboerne, da Simon Okosun kom først på bolden efter et hjørnespark, og via Joel King havnede bolden i mål.

Forud for kampen kunne hjemmeholdet præsentere den tidligere FCK-profil Youssef Toutouh som ny spiller i klubben på en kort kontrakt. Toutouh tilbragte hele pokalkampen på bænken, men deltog med stor glæde i fejringen af pokalsejren.

/ritzau/