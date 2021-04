Odense-café laver Aarhus-finte i protest over “fjollet regel”

Hvad gør du, hvis politiet kommer og tjekker caféen?

- Jeg går ud fra, det er lovligt, så længe man har booket bord. Vi kommer ikke til at have flere end de 35 gæster, vi har plads det. Jeg kan vise i bookingsystemet, at bordene er booket, forklarer caféejeren.

Café Sølle åbner onsdag formiddag klokken ti.

Partier: Reglen er dum og fjollet

Flere partier på Christiansborg er enige med restauranter og caféer om, at reglen ikke giver mening. Dansk Folkeparti kalder reglen for “overkill”, Radikale Venstre kalder den “dum”, mens Konservative kalder den for “fjollet”.

Erhvervsministeriet bekræfter onsdag morgen, at reglen er lovpligtig.