Odense kan blive EM-værtsby i 2025

- Vi har haft mange ambitiøse bud på værtsbyer i spil, og vi er glade for det store engagement, der har været for turneringen. Vi håber på endnu en fodboldfest på tværs af hele landet, som den vi så i sommeren 2021, udtaler DBU-formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

Åbningskamp i København

DBU har tidligere overvejet at søge et rent dansk værtskab, men det blev ifølge formanden for stor en udfordring at leve op til kravene fra UEFA.