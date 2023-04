Odense-træner har tre skud i bøssen før skifte til Györ

Ulrik Kirkely har blot et par måneder tilbage som træner for Odense Håndbold, men har han bred vifte at muligheder for at hente mere succes til Fyn, inden han fra næste sæson skal stå i spidsen for den ungarske gigant Györ.

Odenses kvinder er stadig med fremme i alle turneringer før sæsonens sidste fase, og i denne weekend går det løs med Final 4 i den hjemlige pokalturnering, Santander Cup.

- Jeg vil så afgjort gerne slutte godt af i Odense, det siger sig selv. Vi er med i tre turneringer, og det giver selvfølgelig mange kampe på kort tid, men det gør os også sultne og ærgerrige. Så må vi restituere efter sæson, siger Ulrik Kirkely.

Odense er storfavorit i sin semifinale lørdag mod Silkeborg-Voel, der begynder klokken 13.30, men Kirkely maner til forsigtighed.

- Jeg ved godt, at vi er klare favoritter, men det bliver en svær semifinale på deres hjemmebane. Men vi går selvfølgelig all-in på at nå finalen med en god indsats.

Sikker på finalen

Bookmakerne er overbeviste om, at Odense avancerer til finalen mod Team Esbjerg, der er storfavorit i den anden semifinale mod Nykøbing FH klokken 16, og Esbjerg, der ikke har tabt til et dansk hold i fire måneder, er favorit til at løfte trofæet.

Kirkely vil da heller ikke kalde sit hold favorit, selv om det har vundet DM de seneste to sæsoner.

- Jeg synes ikke, at Odense har været favorit i min tid i klubben, da Esbjerg har været stærk i flere år, og jeg synes heller ikke, at vi er favorit nu, men det går jeg heller ikke så meget op i.

- Vi har fokus på at optimere vores egen situation, i forhold til hvem vi skal møde, og hvis vi rammer vores niveau, kan vi også vinde, vurderer Ulrik Kirkely.

Ud over pokalturneringen er Odense i Champions League klar til kvartfinalen mod Györ, og i den hjemlige liga er holdet klar til slutspillet efter at have vundet grundspillet foran Team Esbjerg.