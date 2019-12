Odenses grønne bydel bliver "grøn"

På mindre end to år står de første boliger i Gartnerbyen i Odense klar.

Og onsdag blev bydelen officielt lidt mere grøn.

- Gartnerbyen er et navn, der forpligter til, at det skal være en grøn og bæredygtigt bydel, forklarer tidligere borgmester Anker Boye, der er formand for Gartnerbyen.

Derfor blev byens første rundkørsel onsdag hjemsted for et ti meter højt og 20 år gammelt lindetræ, som blev plantet under overværelse af tre klasser fra Åløkkeskolen.

- Vi vil gerne have, at det skal være en grøn oase, understreger Anker Boye.

Lindetræet markerer, at man den seneste tid har igangsat plantningen af træer og grønt i færdigbygede områder.

Læs også Første spadestik til helt ny Odense-bydel

Hundredvis er flyttet ind

Allerede nu har 328 famlilier, seniorer og unge fået addresse i bydelen. I alt skal bydelen have 1.300 boliger.

- Det er positivt overraskende for mig, at det går så stærkt. Der er stor lyst og stor interesse, lyder det fra områdets formand.

Han mener, at det nye boligområdet imødekommer et behov.

- Man er en del af centrum i Odense, men man har alligevel sin egen bydel, forklarer han.

Læs også 150 millioner til lejligheder: Nyt stort boligfællesskab på vej i Odense