Økologisk gartneri ramt af bøde og meldt til politiet: - Jeg kunne forstå det, hvis jeg var rocker eller narkohandler

Økologiske agurker og tomater på 20.000 kvadratmeter bliver produceret ulovligt i Fangel syd for Odense.

Det mener i hvert fald Odense Kommune, som har givet gartner Michael Kongstad fra firmaet Glade Grøntsager et driftsforbud, og meldt firmaet til politiet, fordi kommunen mener, at der i produktionen sker nedsivning af vand og kondensvand fra glassene i drivhusene.

- Jeg kunne forstå det, hvis jeg var rocker eller narkohandler. Men jeg producerer tomater og agurker, lyder det fra Michael Kongstad, der ejer gartneriet Glade Grøntsager A/S.

Han er harm over, at han ikke kan få lov at dyrke sine grøntsager i fred, og mener, at kommunen fører en hetz mod ham og det øvrige gartnerierhverv.

- Jeg ser ikke mig selv som kriminel, og derfor berører det mig meget, at jeg bliver ringet op af politiet, der gerne vil undersøge sagen. Det berører min familie og mine medarbejdere, for de kommer og spørger, om de har et job, lyder det fra gartneren.

Loven skal overholdes

Gartneriet Glade Grøntsager er dog langt fra det eneste gartneri i Odense, der er blevet meldt til politiet eller har fået driftsforbud.

Efter at TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende i efteråret 2021 satte fokus på, at de omkring 100 gartnerier i Odense trods flere års indsats fra Odense Kommunes side fortsat udledte både lovlige og ulovlige pesticider til vandløbene, blev bemandingen i gartneriteamet fra 2022 fordoblet.

Siden da har de syv medarbejdere i teamet foretaget utallige tilsynsbesøg, uddelt påbud, indgivet politianmeldelser og udstedt driftsforbud.

I løbet af årets første tre måneder er seks gartnerier blevet meldt til politiet for overtrædelse af miljølovgivningen. Fire har fået påbud, og to gartnerier har fået driftsforbud. Det fremgår af den seneste status på gartneriteamets arbejde.

Dermed kommer det samlede antal politianmeldelser op på 14, og det samlede antal driftsforbud er i alt syv, siden indsatsen blev forstærket i begyndelsen af 2022.

- Vi skal have lovliggjort gartnerierne, så de kan drifte i overensstemmelse med lovgivningen, så vores miljø trives, siger kontorchef Karina Pihl Buch fra Vandhåndtering og Gartnerier i Odense Kommune.

Vil betyde fyringer

Michael Kongstad har siden 2016 dyrket økologiske grøntsager i Fangel. I dag leverer han agurker og tomater til blandt andet Rema, Lidl, Coop, Aldi og Salling.

Tomaterne og agurkerne står direkte i jorden. De får ingen pesticider, men kun vand og organisk gødning. Alligevel er hans virksomheden en af dem, der har fået både driftsforbud og er blevet politianmeldt.

Odense Kommune kræver, at han stopper produktionen af grøntsager, og samtidig kræver de ham idømt en bøde på 300.000 kroner for blandt andet nedsivning af vand i strid med miljøbeskyttelsesloven.

Men Glade Grøntsager nægter at efterkomme driftsforbuddet og vil heller ikke betale bøden. I stedet har Michael Kongstad i lighed med to andre gartnerier stævnet Odense Kommune.

- Hvis jeg skal stoppe min produktion, vil det jo få den konsekvens, at jeg skal til at fyre 30-50 medarbejdere, og så har jeg nogle investeringer, jeg skal have skrevet ned, så jeg bliver nødt til at indskrænke på mine andre virksomheder. Så jeg vil ikke rette mig efter det, siger han.

- Det her er økologisk produktion, og hvis vi ikke kan det, kan vi ikke dyrke økologiske grøntsager i Danmark. Så kan vi lige så godt lukke erhvervet, siger Michael Kongstad til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende.

Vand er som taxa

Tidligere blev der drevet konventionelt gartneri med brug af pesticider i drivhusene. Og det er ifølge Odense Kommune det, der er problemet.

Kontorchef Karina Pihl Buch fra Vandhåndtering og Gartnerier i Odense Kommune ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men hun vil gerne udtale sig generelt om kommunens politik i forhold til at forhindre udledning af pesticider til grundvand og vandløb.

- Nogle gange er der pesticider i jorden fra 60´erne og 70´erne, og de pesticider finder vi stadig i stor stil ved gartnerierne. Og når der så bliver nedsivning via vand i jorden, er der risiko for at vores grundvand bliver forurenet.

- Vand er ligesom en bus eller taxa. Det hiver pesticiderne med ned til grundvandet, forklarer Karina Pihl Buch.

Anerkender ikke undersøgelser

Men ejeren af Glade Grøntsager tror ikke på, at der sker nedsivning af vand fra hans produktion.

- Det er vurderinger, vurderinger og vurderinger. Der er ikke noget konkret på det. Der er ikke lavet prøver på, at der er pesticider i min jord. Der er ingen beviser.

- Jeg har fået en konsulent til at undersøge mine gartnerier, og han mener ikke, at der sker nedsivning af vand. Det samme resultat er Teknologisk Institut nået frem til gennem undersøgelser på andre gartnerier, siger Michael Kongstad.

Odense Kommune er bekendt med undersøgelserne, men vil ikke anerkende resultaterne.

- Det er ikke altid, at den måde prøverne er taget på, er noget, vi kan anerkende som en valid prøvemetode. Eller at analyserne er gennemført med den analysepakke, som vi ønsker, så man kan se, om det vi mistænker, er der, siger Karina Pihl Buch.

Samtidig kræver Odense Kommune, at gartnerierne selv betaler for de prøver, der skal gennemføres. Ifølge Michael Kongstad vil det koste ham mellem 100.000 og 300.000 kroner at gennemføre de krævede prøver på de to hektar i hans gartneri i Fangel.

- Jeg har i alt 33 hektar med gartnerier på Fyn og Sjælland. Så hvis jeg skal lave jordprøver alle steder, vil det koste mig mellem 10 og 30 millioner kroner. Så kan jeg lige så godt lukke, siger han.

Ud af de 100 gartnerier i Odense har gartneriteamet nu godkendt miljøforholdene på fire. Det er et gartneri mere end ved udgangen af 2022. Gartneriteamet vurderer, at det bliver svært at nå den oprindelige målsætning om, at alle gartnerier skal være godkendt med udgangen af i år.