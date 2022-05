Olena er én ud af 19 ukrainere i job: - Det giver mulighed for et nyt liv

I køkkenet på Møllekroen i Agedrup i det nordøstlige Odense står Olena Bahniuk og pynter kager med jordbær.

Hun er ukrainsk flygtning og har siden den 26. april været i arbejde.

Og det har stor betydning for hende.

- Det giver mig en mulighed for at have et nyt liv her, selvom det er et midlertidigt liv. Men det er et liv, jeg har lige nu, siger Olena Bahniuk.

Hun arbejder også sammen med en anden ukrainsk flygtning, som fik job på samme tid. Og det giver god mening at ansætte ukrainere - også selvom der er sproglige udfordringer.

Det mener i hvert fald Møllekroens ene ejer, Søren Grønning.

- Det sproglige er selvfølgelig en udfordring, hvor Olena kan engelsk, mens den anden kun kan ukrainsk. Så vi valgte simpelthen at ansætte dem begge to samtidig, så vi havde en til at oversætte, hvis der var udfordringer.

Men de to nyansatte ukrainere er en stor gevinst for Møllekroen.

- Ukrainere er vant til at arbejde og er meget arbejdsomme. Det kan jeg kun skrive under på. De falder hurtigt ind, og jeg kan kun anbefale andre virksomheder at tage imod ukrainere med åbne arme. For de vil gerne arbejde, forklarer Søren Grønning.

Kun 19 i job

Men i Odense Kommune er det kun 19 ukrainere, ud af dem der har har fået opholdstilladelse, som er kommet i job.

De nyeste tal fra Odense Kommune viser, at der pr. 10. maj 2022 i alt er 288 ukrainske flygtninge, som har fået opholdstilladelse - 169 voksne og 119 børn.

Dermed er der stadig 150 voksne, ukrainske flygtninge, som ikke er i arbejde. Og det er ikke nok, mener Christoffer Lilleholt (V).

- Vi skal have endnu flere, fordi den bedste måde at blive integreret på og få et godt liv, er sådan set at bidrage og være en del af det arbejdsfællesskab, vi har, fortæller Venstres beskæftigelses- og socialrådmand i Odense.

Han håber derfor, at virksomheder i højere grad vil søge efter ukrainsk arbejdskraft hos kommunen.

- Vi skal gøre så meget som muligt for at få dem ud. Derfor er min opfordring, at hvis man som virksomhed sidder og tænker, at man godt kunne ansætte en ukrainer, at man så hurtigst muligt laver et opslag eller tager fat i jobcentret, så vi finder en ukrainer, som de kan få ansat, siger Christoffer Lilleholt.

Forventninger er urealistiske

Ifølge Jytte Reinholdt, der er direktør i Fynsk Erhverv, er der en god forklaring på, at kun 19 ud af 169 ukrainske flygtninge i Odense Kommune er kommet i arbejde.

Forventninger til, hvad der er muligt, er simpelthen ikke realistiske.

- Jeg tror ikke, at vi i Danmark er i stand til at sætte os ind i den tilstand, flygtningene - som jo typisk er børn og kvinder - er i, når de kommer hertil. De kommer til et nyt land med deres børn og har efterladt fædre, ægtemænd og familier, siger Jytte Reinholdt og fortsætter:

- Vores forventninger om, at rigtig mange ukrainske flygtninge ville komme ud på det fynske arbejdsmarked fra start af, har været på et urealistisk grundlag.

Hun er dog overbevist om, at masser af fynske virksomheder er klar til at tage imod ukrainsk arbejdskraft, og ifølge direktøren viser erfaringer, at de sproglige barrierer nok skal blive løst. Blandt andet fordi der på Fyn er masser af jobmuligheder i turist-, hotel- og restaurationsbranchen.

Flere ukrainere blev i forbindelse med deres flugt til Danmark og Fyn indlogeret privat, men efter noget tid ønskede flere fynboer dog, at ukrainerne flyttede ud igen.