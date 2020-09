Opblusset coronapandemi udsætter tilskuerudvidelse

Den opblussede coronapandemi får betydning for afviklingen af sportsarrangementer i dele af Danmark.

Således er Odense og hovedstadsområdet i foreløbigt 14 dage undtaget fra den planlagt udvidelse af tilskuerordningen til andre idrætsarrangementer end fodbold.

Sådan lyder det på et pressemøde og i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet.

- Københavnsområdet og Odense Kommune undtages fra den planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer, lyder det.

Odense Håndbold ærgrer sig

Det ærgrer Lars Peter Hermansen, direktør Odense Håndbold.

Han havde set frem til Champions League-kampen mod Boroussia Dortmund, der skulle have været spillet for op mod 1.200 tilskuere.

- Humøret er relativt meget på lavpunktet, siger han til TV 2 Fyn.

I Odense Idrætspark havde man en plan klar med adskilte ind- og udgange og temperaturmålere, der skulle fange personer med en tempetatur over 37,5

Jeg kan sagtens forstå, at man gør noget i forhold til den udvikling, der er, men jeg er ærgerlig over, at smittetallet stiger, siger Lars Peter Hermansen.

500 tilskuere

Det kommer blandt andet til at ramme håndbold i dele af Danmark.

Lørdag oplyste Kulturministeriet, at der fra 9. september også til andre sportsgrene end fodbold bliver mulighed for at lukke mere end 500 tilskuere ind til idrætsarrangementer.

Men det bliver altså ikke i hele Danmark. Direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen afventer dog fortsat mere konkret viden.

- Vi ved ikke mere, end hvad der er blevet sagt på pressemødet. Men som jeg forstår det, bliver de kommuner ikke en del af udvidelsen, der bliver sat i kraft på onsdag, siger Thomas Christensen.