Nogle synes nok, jægere er skydegale – men Joakim tager også afsted uden gevær

- Det er rigtig vigtigt, at vi ved, hvad vi har med at gøre. Både på grund af samfundets accept, men også for at vise etikken i at være jæger. At man ikke høster hårdere af vildtet, end det kan bære, siger han.

For jagt er ikke bare at skyde dyr, stemmer Joakim Pedersen i.

- Nogle synes nok, jægere er skydegale og går på jagt og slår dyr ihjel, hvilket selvfølgelig også er en del af det, vi gør, siger han og fortsætter:

- Men det er vigtigt også at pointere, at vi elsker at komme i naturen, pleje naturen og vildtet og igen at føre noget bæredygtigt jagt. Vi skyder eller høster kun det, vi synes, naturen kan bære og ikke mere end det.