Tilliden er væk - politikere vil til bunds i borgmester-sag

To kyllingestalde ejet af eksborgmester i Kerteminde Kommune, Hans Luunbjerg, har aldrig fået den rette tilladelse til at blive taget i brug, vurderer eksperter.

Det til trods har staldene nu været i drift i ni år og produceret godt 850.000 kyllinger om året siden 2015. Eksperter kalder det pligtforsømmelse fra kommunens side, og nu stemmer flere lokalpolitikere i.

- Jeg mister tilliden til, at man kan stole på at administrationen gør tingene ordentligt og lige for loven, siger løsgænger i Kerteminde Kommune, Malte Jäger.

Flere eksperter peger overfor TV 2 Fyn på, at de to stalde burde have fået udstedt en ibrugtagningstilladelse, som betyder, at staldene er godkendt af det kommunale tilsyn efter de er meldt færdigbyggede. Det skete dog ikke, fordi man vurderede at staldene var undtaget ifølge Bygningsreglementet fra 2010.

- Jeg vil ikke klandre Kerteminde Kommune. Jeg mener, at ansvaret ligger ene og alene hos den der sad i borgmesterstolen på det tidspunkt.

- Kerteminde Kommune kan ikke frasige sig ansvaret for, at der ikke er udstedt en ibrugtagningstilladelse, hvis der skulle have været en. Og nu skal vi jo så også have læst alle papirerne igen. Det er en meget kompleks sag. Så vi skal helt til bunds, det har borgerne og vi som politikere krav på, siger Michael Nielsen.

Hans Luunbjerg har ikke ønsket at kommentere sagen.

Kerteminde Kommune har tidligere været kritiseret for mangelfulde tilsyn i forbindelse med ibrugtagningstilladelse af Grønnely-byggeriet i kommunen.