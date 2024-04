Eks-borgmester har brugt kæmpe kyllingestalde uden tilladelse i ni år

- Det oplyses, at kommunen vurderer, at de to kyllingestalde er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i BR10, hvorefter der ikke skal meddeles ibrugtagningstilladelse. Min vurdering er dog, at der skal meddeles ibrugtagningstilladelse, idet der i samme bestemmelse anføres, at bestemmelsen ikke omfatter avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, siger han og tilføjer:

- Jeg undrer mig således over, at kommunen tilsyneladende er villige til at tage en risiko for tab af dyreliv ved at undlade at afslutte byggesagen ”rigtigt” – ved kontrol af dokumentation og udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Ingen kommentarer

TV 2 Fyn har over flere uger sendt flere forespørgsler om interview til Kerteminde Kommune for at få svar på, hvorfor den ikke undervejs undersøgte om tilladelserne til de to kyllingestalde var i orden. Kommunen vil grundet en kommende undersøgelse af Kerteminde Biogas, som også ejes af Hans Luunbjerg, ikke svare på spørgsmål på nuværende tidspunkt.

Den tidligere borgmester har den seneste tid været i vælten i forbindelse med at kammeradvokaten i efteråret 2023 konkluderede, at han og hans administration var inhabile, da han modtog en lang række tilladelser til udvidelsen af sit biogasanlæg, mens han selv var borgmester fra 2014 til 2017.

Hans Luunbjerg har ikke ønsket at stille op til interview hos TV 2 Fyn om sagen. Han har oplyst, at kyllingeproduktionen i januar 2021 fik forlænget miljøgodkendelsen til produktion af én million kyllinger årligt af Kerteminde Kommune.