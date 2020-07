OUH-byggeriets 'mor': Udenlandske arbejdere får lejlighed og hjertevarme

Mikroovn, TV og chromecast. Det er bare nogle af de ting, der skal være styr på i de lejligheder, hvor medarbejdere fra eksempelvis Italien flytter ind, når de kommer til Odense for at arbejde på det nye OUH-byggeri.

Et byggeri, der for tiden beskæftiger over 400 medarbejdere. Knap 300 af dem kommer fra udlandet.

- Det er vigtigt for mig, de føler sig hjemme. Og så kan de for eksempel streame deres italienske kanaler på chromecasten, siger Dorte Lunding med et grin.

Det er hende, der sørger for at tage godt imod de medarbejdere, der kommer fra blandt andet Italien, Polen og Rumænien for at bygge det nye OUH. I alt er 15 forskellige nationaliteter involveret i byggeriet af det nye supersygehus.

Hjælper med både lægebesøg og lejlighed

Nyt OUH Det forventes at stå færdigt ultimo 2022

Beskæftiger cirka 400 medarbejdere

Fyns største anlægsprojekt nogensinde

Skal være 247.000 kvadratmeter og bliver dermed det største nybyggede sygehus i Danmark Kilde: Odense Universitetshospital Se mere

Dorte Lunding beskriver sig selv som en blæksprutte, men bliver omtalt som moren på det nye OUH-byggeri. Hun tager sig af alt fra kaffebrygning til bilservice. Men hendes primære opgave er at tage godt imod de udenlandske arbejdere, der kommer til Odense for at arbejde.

- Jeg vil så gerne have, de skal have det godt. De lægger mange timer i det, og de er virkelig dygtige folk. Så jeg vil gerne give dem en rigtig god start, siger Dorte Lunding.

Og det er ikke bare lejligheden og alt det praktiske, hun tager sig af.

- Hvis nogen ikke har det godt, kan jeg også tage med dem til lægen. Jeg er meget beæret over den store tillid, de har til mig. De ved, de kan komme, selvom det bare er til en tilfældig snak, siger hun og fortsætter:

- Det gør også, at jeg kommer tættere ind på livet af dem.

Matteo Follani er en af dem, der har byttet sit hjem i Italien ud med en lejlighed i Cortex Park, fordi han arbejder på det nye OUH-byggeri. Han er overvældet over den varme velkomst.

- Når man ankommer, er lejligheden helt klar og ren. Selv sengen er redt. Og hvis vi skal ringe til lægen, så hjælper hun også. Hun har boet i Italien i lang tid, så hun kender vores kultur rigtig godt, siger han.

Italienske arbejdstider i Danmark

Dorte Lunding har boet i Italien i 22 år, så hun taler flydende italiensk og kender alt til deres kultur. Netop derfor forstår hun dem så godt. Nogle af hendes arbejdsopgaver består også i at oversætte, når der er noget, de ikke forstår.

Det gør også, at hun har ekstremt mange forskellige arbejdsopgaver. Og det giver en arbejdsdag, der indimellem nærmer sig italienske arbejdstider, fortæller Dorte Lunding.

- Sommetider har jeg ikke tid, men så må jeg finde tiden. Og så løber jeg gerne lidt stærkere og tager en ekstra tørn. Det er jeg alligevel vant til fra mit job i Italien, siger Dorte Lunding.

Hun har også et barn i Italien, hvilket måske også er en af grundene til, hun ønsker, at de føler sig så godt hjemme som muligt.

- Her i coronatiden har der været mange, der ikke har været hjemme ved deres familier i månedsvis. Jeg har selv en dreng i Italien, som jeg ikke har set, så jeg ved, hvordan de har det. Det er nok der, jeg har empatien fra, siger hun.

