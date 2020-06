Fynsk naturarv: Naturama har taget hul på nyt byggeri

Naturama i Svendborg har taget hul på en ambition om at bevare den fynske naturarv.

Således er det første spadestik taget til et nyt og moderne magasin, som vil rumme bevaringsværdig fauna - primært fra det fynske område.

Når byggeriet står færdigt, kan Naturama tilbyde nye faciliteter til opbevaring af de vigtige genstande, som sikrer dokumentationen af fauna i Syddanmark, fremgår det af en meddelelse fra Naturama.

Borgmester tog første spadestik

Blandt andre Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) havde fat i spaden, da det traditionelle første spadestik blev taget.

- De 0-17 årige har i forvejen gratis adgang til Naturama. Og med nye undervisningsfaciliteter, der bygges i sammenhæng med magasinerne, får kommunens børn og unge nye attraktive læringsfaciliteter, konstaterede borgmesteren.

Med byggeriet opfylder Naturama forpligtelsen om at opbevare genstande forsvarligt.

- Men efterhånden som vigtige genstande strømmer til, bliver behovet for magasinplads større. Nu får vi

mulighed for at overholde vores forpligtelser og samtidig forbedre vores muligheder for formidling, siger direktør for Naturama og Fjord&Bælt, Mette Thybo.

Skal stå færdigt i 2021

Nybyggeriet er planlagt til at åbne i foråret 2021. Udover regulær opmagasinering vil bygningerne også huse blandt andet en ny café.

Samtidig vil Naturamas magasiner kunne tilbyde særrundvisninger blandt de mange genstande, og der bliver indrettet særlige undervisningsfacilliteter, som kan anvendes af skolerne.

I overgangen mellem det nye byggeri og det nuværende Naturama indrettes et udvidet caféområde.