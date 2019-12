Pakkekaos: Post Nord sendte Rasmus på fynsk julerundtur

Rasmus Guldbergs pakke har været på en fynsk rundtur de seneste par dage. Pakken skulle egentlig afhentes i en pakkeboks i Bilka i Odense. Men alle rum i pakkeboksen i Bilka var fyldte, og så blev pakken i stedet afleveret i Kvickly - i Nyborg - 26 kilometer væk.

- Jeg fik en besked om, at pakkeboksen var fuld, og at den ville blive leveret et andet sted. Det andet sted var så i Kvickly i Nyborg, forklarer han.

Så skulle man tro, at det var det. Men det var kun første etape af pakkens fynske rejse.

- Da vi klagede over det, fik vi en melding om, at vi godt kunne få den til Odense alligevel. Så skulle den til posthuset i Hjallese. I går (torsdag, red.) fik vi så en ny besked om, at den var landet i Bilka alligevel, siger Rasmus Guldberg.

Post Nord beklager

Beskedederne Rasmus Guldberg modtog fra Post Nord. Foto: Skærmbillede

Odense, Nyborg, Hjallese, Odense. Frem og tilbage er lige langt, og det undrer derfor Rasmus Guldberg, at pakken i første omgang ikke blev afleveret ved posthuset i Bilka, der ligger få meter fra pakkeboksen i samme indkøbscenter.

- Jeg kan godt undre mig over, at man ikke finder et sted, der er lidt nærmere end, at jeg skal køre 30 kilometer for at finde min pakke. Men så igen, det er jo bare Post Nord, tænker man. Havde det været et af de andre selskaber, havde man nok brokket sig endnu mere, siger Rasmus Guldberg.

Ifølge Post Nord skyldes fejlen, at der den seneste uge har været ekstraordinært travlt på grund af Black Friday den 29. november.

- Vi har den seneste uge omdelt flere millioner pakker efter Black Friday. Det kan desværre ikke undgås, at der sker fejl som i dette tilfælde, hvor pakken blev lagt til afhentning i Nyborg. Vi er kede af, at pakken blev forsinket med en dag, men er glade for, at kunden har fået sin pakke, skriver kommunikationsrådgiver hos Post Nord Christian Dahl Svendsen i en kommentar til TV 2/Fyn.

Højsæson for pakker

På Shell-tanken i Glamsbjerg er de ansatte også ved at drukne i pakker. Torsdag modtog de 300 pakker, og derfor er butikkens gulv taget i brug for at rumme de mange pakker.

Det er nemlig en udfordring, at mange ikke henter pakken, når den er afleveret, forklarer Freja Christiansen, der håndterer de mange pakker, som bliver afleveret på tankstationen.

- Vi opfordrer folk via vores facebookside til at komme og hente pakkerne, men det er faktisk under 50 procent, der kommer og henter pakkerne samme dag. Til allersidst, omkring klokken otte, sætter vi det pænt på plads. Mere kan vi ikke rigtig gøre. Vi håber på, at folk selvfølgelig kommer og henter deres pakker hurtigst muligt, siger hun.

Ifølge interesseorganisation Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) blev der handlet for 750 millioner kroner i danske netbutikker på black friday.