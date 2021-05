Politikere oplever hård tone på sociale medier: - Det er ikke de negative stemmer, der skal bestemme

Både Hans Stavnsager og Christel Gall har et ønske om at få den demokratiske dialog til at fungere, og de er derfor begge meget åbne over for at diskutere politik.

- Jeg er her for at blande mig, jeg synes bare godt, man kan tale pænt undervejs, påpeger Christel Gall.

- Man må hellere end gerne være kritiske over for de politiske holdninger, det skal alle jo endelig gøre, for det er en del af demokratiet. Men når det kammer over og bliver personligt, så er der mange, der ikke vil lægge ryg til, siger Hans Stavnsager.