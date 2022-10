Potentiel historisk dom om fratagelse af statsborgerskab: Flere kendt skyldig i banderelateret knivstikkeri

Seks fynboer risikerer at få frataget deres danske statsborgerskab.

Det står stadig fast, efter retten i Odense fredag kendte dem skyldig i et banderelateret knivoverfald i januar 2022.

Gerningsmændene er alle kendt skyldige i at have en relation til banden NBV, Nyborgvej, der er en del af den verserende bandekonflikt i Odense.

Det er netop banderelationen, der nu betyder, at de risikerer at få frataget deres danske statsborgerskab.

I 2021 vedtog Folketinget en ændring af Indfødsretsloven, der gør, at udover terrorsager kan også alvorlig bandekriminalitet medføre frakendelse af statsborgerskab ved dom.



I så fald vil de miste retten til at opholde sig i Danmark. For at de kan få frataget deres danske statsborgerskab skal de dog have et i et andet land - eller som minimum have mulighed for at få et statsborgerskab et andet sted.

Selvom de nu er kendt skyldige i det banderelaterede knivoverfald, så skal de seks gerningsmænd fortsat vente på at få den endelige strafudmåling.

Et nyt retsmøde er sat til den 21. december, og bliver straffen sat til frakendelse af statsborgerskab, så vil det være første gang, at den straf bliver udmålt efter bandekriminalitet.

Tre fængslet og en enkelt frifundet

Udover de seks gerningsmænd, der fortsat afventer strafudmåling, var også fire andre tiltalte.

Her blev en enkelt frifundet, da hans forklaring om ikke at have været ude af den bil, der førte gerningsmændende til gerningsstedet, kunne tilsidesættes.

De tre resterende tiltalte blev alle kendt skyldige efter bandeloven, men da de ikke har mulighed for at få statsborgerskab i et andet land, kan de ikke få frataget deres danske statsborgerskab.

I stedet lyder deres dom på henholdsvis:

2 år og 6 måneders fængsel

3 år og 4 måneders fængsel

4 år og 6 måneders fængsel

Konflikt mellem bander

Knivoverfaldet fandt sted på Dannebrogsgade ved Odense Banegård 13. januar i år. Her blev to personer såret under knivoverfaldet, hvor en af dem var i livsfare.

Ifølge Fyns Politi er det opfattelsen, at overfaldet var planlagt og skete som led i en konflikt mellem to bandegrupperinger, hvor der tidligere er anvendt skydevåben.

Mens de ti tiltalte alle blev sat i relation til banden NBV fra Nyborgvej i Odense, så er der ikke en konkret tilknytning mellem de to somaliske ofre og banden 9hunna, som NBV med jævne mellemrum er i konflikt med.

De seks skyldige, der nu afventer strafudmåling, vil fortsat være varetægtsfængslet indtil den 21. december, hvor de altså får afgjort, om de mister deres statsborgerskab.

Fredagens dom er det seneste i den verserende bandekonflikt i Odense. En konflikt, der de seneste uger er eskaleret med rockergruppen Satudarahs indtog i en gammel børnehave i Odense, men som i onsdags blev gjort forbudt, efter Odense Kommune nedlagde et såkaldt §14 forbud i henhold til planloven.