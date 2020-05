Prisvindende instruktør bliver ny direktør på Odense Teater

Den nye direktør for Odense Teater bliver den prisvindende sceneinstruktør Jacob Schødt. Det har den fungerende formand Karsten Wind Meyhoff offentliggjort onsdag.

Den 40-årige instruktør overtager posten efter Jens August Wille, der stopper efter otte år.

- Jeg er meget stolt over at kunne præsentere en kæmpe kapacitet som Jacob Schjødt til direktørposten for Odense Teater, siger Karsten Wind Meyhoff, den fungerende formand for teatret, i en pressemeddelelse.

Kæmpe talent for udvikling

Jacob Schjødt er ikke ukendt for teateret, der med sin baggrund som sceneinstruktør har instrueret otte forestillinger på Odense Teater. Siden 2012 har han også været en del af teatrets faste dramaturgiat, som rådgiver direktøren om, hvilke opsætninger der skal på plakaten.

Nogle af de forestillinger, man måske særligt husker, hvor han har instrueret er "Skammerens Datter", og "Lad den rette komme ind", hvor sidstnævnte vandt en Reumert for bedste forestilling i 2016.

Og selvom han nu også kan skrive direktør på CV'et, så skal han stadig instruere den kommende store udendørssatsning fra Odense Teater "Misantropen", som skal spilles under åben himmel i Kongens Have i Odense. Den har præmiere til næste forår.

- Jacob Schjødt er en af landets mest efterspurgte instruktører, fordi han er modig, nyskabende og kunstnerisk stærk samtidig med, at han er en formidabel leder, der skaber et stærkt følgeskab omkring sig. Han har også vist et kæmpe talent for udvikling af teater, som vi sætter i spil nu. Han kender desuden Odense Teater indgående, og han kan med sin iderigdom og moderne tilgang til teatret fortsætte den stærke udvikling af vores regionale landsdelsscene, og dermed sikre, at vi fortsat er et af landets førende teatre, siger Karsten Wind Meyhoff.

Odense Teater er mit hjerteteater

Selv er Jacob Schjødt klar til nye kunstneriske udfordringer.

- Jeg er klar til et nyt skridt i min kunstneriske karriere, hvor jeg kan bruge mine kræfter på nye måder og præge dansk teater endnu stærkere. Odense Teater er mit hjerteteater, siger Jacob Schjødt.

Jacob Schjødt bor i København med sin kone Rikke og deres to børn på knap seks og to år. Men de har planer om at rykke teltpælene op og flytte til Odense inden han tiltræder i den nye stilling.

- Odense Teater har været en fast base i hele min professionelle karriere, og jeg kender stedet indgående. Det er et kompetent og fagligt dygtigt hus med forrygende medarbejdere, som jeg har haft virkelig gode samarbejder med gennem årene. Jeg ønsker at bygge videre på de meget stærke kunstneriske præstationer, som Jens August Wille har skabt, og samtidig tilføre nye formater, nye projekter og nye tiltag til teatret. Jeg glæder mig vanvittigt, siger Jacob Schjødt.

Valget er faldet på Jacob Schjødt i en enig bestyrelse og ud af et felt med 33 kandidater.