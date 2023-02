Rådmand: Vi skal sætte farten ned og kun arbejde fire dage om ugen

Efterspørgsel efter fleksibilitet

I Københavns Kommune har man for nyligt indført en forsøgsordning på et år med firedages arbejdsuge for nogle medarbejdere, skriver TV 2 Kosmopol.

I Kerteminde Kommune indførte man sidste år også lignende ordning i dele af kommunen. TV 2 Fyn ville gerne have talt med medarbejderne om deres firedages arbejdsuge, men de holder netop fri fredag.

Erfaringerne fra tidligere kommuner og private arbejdspladser har vist, at medarbejderne godt kan nå det samme på fire dage både med færre timer eller samme antal timer om dagen, uddyber Susanne Crawley Larsen.

- Der er plusser og minusser, men jeg tror, der er flest plusser. Vi har mærket en efterspørgsel efter fleksibilitet for at få familielivet til at hænge sammen.

Hvis forældrene skal arbejde om omkring ni timer på fire dage - er det så ikke mange timer for et barn at være i daginstitution om dagen?



- Men så er børnene jo ikke i dagsinstitution så mange dage om ugen, som de ellers ville være. Det er få børn, som vil være der i ydertimerne. Vi vil få brug for nogle pædagoger, som er der flere timer om dagen, end der ellers skulle til. Det vil kræve planlægning af dagene, siger hun.

Læsning og podcast i arbejdstiden

En hæmsko for kommunerne er, at medarbejderne ikke må gå ned i komprimeret tid. I Odense Kommune må de således ikke sætte arbejdstiden ned og give fuld løn i forhold til overenskomst.

- Jeg kan dog alligevel se nogle måder, hvor man arbejder 35 timer om ugen til kerneopgaven og de sidste to timer hedder 'egenudvikling', siger hun og fortsætter:

- Det kan være fordybelse i podcasts, bøger, motion eller laver frivilligt arbejde for at udvikle sig selv som god medarbejder.

Susanne Crawley ser det som en større dagsorden ikke bare for Odense Kommunes medarbejdere men derimod hele Odense som by. Hun ser gerne på sigt, at ordningen vil blive udbredt flere steder i byen, fortæller hun.

Odense skal være en god arbejdsplads også være skæld-ud-fri by, hvis det står til to byrådspolitikere. Du kan se her, hvad børnene overhovedet tænker om at få skældud.