Rådmand vil sænke hastigheden i store dele af Odense

Ifølge Odense Kommune kan man reducere CO2-forbruget med 25.000-50.000 ton om året, hvis hastigheden sænkes med 20 kilometer i timen inden for Ring 3. Tim Vermund har dog ikke aktuelle tal for, hvor meget CO2 hans forslag, der kun gælder Ring 2, vil spare.



Brug for opbakning

Før trafiktavlerne skiftes ud, kræver det dog, at rådmanden får opbakning fra både hans eget udvalg, resten af Odense Byråd og Folketinget.

- Jeg vil mene, det er realistisk. Jeg har brug for hjælp fra Christiansborg, men de (politikerne, red.) har vist sig villige til at sænke farten inden for Ring 1, så formentlig kan vi også få lov i Ring 2, fortæller Tim Vermund.

Rådmanden har endnu ikke rejst forslaget i Klima- og Miljøudvalget, og derfor kan udvalgsmedlem Rikke Beider (K) endnu ikke forholde sig til forslaget.

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det er et godt eller dårligt forslag. Inden jeg kan det, vil jeg gerne se nogle beregninger for, hvor meget CO2 man sparer, for selvfølgelig betyder det noget at køre langsommere, men vi er jo omvendt heller ikke interesseret i, at al trafikken går i stå, fortæller Rikke Beider.