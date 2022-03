Se kortet: Her kan det blive forbudt at køre i din dieselbil

For to år siden blev ældre, dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler uden partikelfilter forment adgang til bymidten i Odense. Nu får kommunen mulighed for at gøre det samme gældende for personbiler.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten har tirsdag vedtaget, at landets fem største byer - herunder Odense - får mulighed for at stille skrappere miljøkrav til dieselbiler i deres miljøzoner.