Ny filmuddannelse er på vej til Fyn

Fingrene nede i produktionsmiljøet

Uddannelsen har endnu ikke fået en titel, men der arbejdes på, at det bliver en professionsbacheloruddannelse på tre til tre et halvt år, hvor der vil være en stor del praktik, som efterspørges af branchen.

- De studerende skal ud og have fingrene nede i produktionsmiljøet og have et stort branchekendskab.

- Man kan sige, at meget produktion, hvad enten det er plastik--dippedutter eller det er film, så kan der være mange ting, der er ens.

- Men der er noget særligt ved enhver branche, og det er der også i filmbranchen, og derfor også et særligt behov for et stort branchekendskab og kendskab til det flow, der nu er en filmproduktion, forklarer Asger Rabølle Nielsen.

Udviklingen af uddannelsen sker i tæt samarbejde med branchen.

- Om det så udmønter sig i flere forskellige linjer eller én linje med de studerendes egen mulighed for at specialisere sig, det ved vi ikke endnu, men det er der vi befinder os lige nu.

- Vi har fået branchens entydige opbakning til, at det er den vej her, vi skal gå, og så skal vi til at designe det mere præcist.

Danmark og udlandet

Asger Rabølle Nielsen fortæller, at det ikke kun er den danske filmbranche, som har brug for en uddannelse, der imødekommer det stigende behov fra serie- og film-produktionen.

- Vi skal nok få godkendt en uddannelse, som indfrier en del af behovet, og måske også en uddannelse, som ikke bare er til gavn for den danske branche, men måske også rækker ud over de danske grænser.

- Altså en højt profileret og kvalificeret uddannelse som mødekommer et behov der er også udenfor Danmarks grænser, siger Asger Rabølle Nielsen.

Der er afsat ni millioner kroner til udviklingen af uddannelsen, som bliver en nicheuddannelse i forhold til flere af de andre store uddannelser, som UCL tilbyder.

Hvis alt går vel vil uddannelsen starte i 2023 og der arbejdes på, at uddannelsen skal optage 30 til 35 studerende om året.