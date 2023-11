Revisor tilstår millionbedrageri: Retssag afgjort længe før planen

Der var lagt op til en langstrakt retssag, som først skulle kulminere i 2024, da den 51-årige revisor Johnny Hast Hansen mandag satte sig på tiltalebænken i Retten i Odense.

På anklageskriftet var 84 forhold af svindel for store summer. Først for groft bedrageri på 2,4 millioner og derefter 1,6 millioner i skyldnersvig, da han lod sin virksomhed gå konkurs.

Men sagen kunne få en ende længe før planlagt, da Johnny Hast Hansen tilstod 82 af 84 anklager mod ham.

Fyns Politis anklager, Karina Juhlin, gik med til at droppe de to tiltaler, hvilket betød at 4000 siders bevismateriale ikke skulle læses op for dommerne, skriver Fyens Stiftstidende.

Det betød at dommerne mere eller mindre direkte kunne gå til strafudmålingen, som blev på to år og seks måneders fængsel. De seks måneder skal afsones, mens de resterende to års fængsel gøres betingede med samfundstjeneste, oplyser Karina Juhlin til TV 2 Fyn.

Grunden til at en stor del af straffen gøres betinget, er, at Fyns Politi har brugt for lang tid på sagsbehandling, indtil sagen kom for retten.

Johnny Hast Hansen modtog dommen, og frakendes indtil videre retten til at arbejde som revisor.

- Jeg er meget tilfreds med dommen. Retten var enig i vores vurdering af straffen, og vi blev færdige på bare én retsdag, fortæller Karina Juhlin.

Ud over fængselsstraffen, blev der blevet fremsat et erstatningskrav mod den 51-årige på fire millioner kroner, som skal afgøres på et senere tidspunkt.