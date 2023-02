Så mange rejste med Odense Letbane sidste år

Letbanen er ved at bide sig fast som transportmiddel for odenseanerne.

Men der stadig lang vej til de passagertal, som letbanen drømmer om, og i 2023 skal antallet af passagerer stige betragteligt, hvis målet skal nås og økonomien hænge sammen.

Odense Letbane har onsdag offentliggjort passagertallene for december 2022. De viser, at der var i alt 544.000 påstigninger i julemåneden

De giver et dagligt gennemsnitligt passagertal på 17.900 passagerer. I det oprindelige passagerestimat, som økonomien inden opstarten blev beregnet ud fra, ligger det tal på 25.400.

Altså mangler der fortsat en del passagerer, før end letbanen har nået sit oprindelige mål.

Det mål er dog sidenhen revideret en hel del - det vender vi tilbage til.

De 544.000 påstigere i december måned er foreløbig rekord for letbanen, som ifølge Odense Letbanes administrerende direktør, Dan Ravn, skyldes juleferien.

- December er en lidt atypisk måned, fordi mange pendlere er hjemme på juleferie. Til gengæld kan vi se, at andre aktiviteter som julegavehandel og julefrokoster har betydet ekstra mange passagerer om aftener og i weekender, hvor der ellers normalt er bedre plads i letbanevognene, oplyser Dan Ravn.

Letbanen har fra sin driftsstart den 28. Maj 2022 og indtil 31. december 2022 haft cirka 3.585.000 passagerer, hvilket inkluderer godt 300.000 passagerer, der kørte med i de første ni dage, hvor kørslen var gratis.

Regningen ender hos odenseanerne

Indtægterne fra billetsalget er de eneste indtægter i det regnskab, som letbanen har lavet for økonomien, hvor udgifterne er omkostninger til drift og vedligehold samt finansiering af de lån, der er optaget.

Så hvis indtægterne er mindre end estimeret, ender Odense Kommune, som ejer letbanen, med en regning, der er større end budgetteret.

Derfor måtte Odense Letbane allerede i november erkende, at passagermål og dermed budget for opstarten var urealistisk, fordi der ikke var taget højde for den såkaldte indsvingsperiode. Det er den periode, som en by og dens indbyggere, turister og pendler skal bruge på at vænne sig til et nyt transportmiddel som letbanen.

I november måtte Odense Kommune derfor tilføre et stort millionbeløb til både letbanen og Fynbus for at sikre driften - og derved tilpasse målet til virkeligheden.

- Samlet set skal vi tilføre Fynbus og Odense Letbane 119 milioner kroner i 2022 og 2023 for at sikre, at vi kan fortsætte et serviceniveau, vi har nu, sagde Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) dengang på et pressemøde.

Bybusserne skal tilføres 57 millioner kroner over de næste to år, og til og med 2024 skal der findes 62 millioner kroner ekstra til Odense Letbane.

Samtidig med det revurderede man passagermålene for letbanen. Derfor er de nye mål ikke længere 25.400 passagere om dagen, men blot 15.900 passagerer om dagen.

Og set i det lys er de seneste passagertal altså god læsning for Odense Letbane, der i december nu pludselig var over målet.

- Vi kan alt i alt være tilfredse med de passagertal, vi har set i de første syv måneder. Letbanen ændrer mange menneskers trafikvaner og tilfører nye passagerer i den kollektive trafik. Efterhånden ser vi et ret stabilt passagerniveau, som vi kan arbejde videre ud fra, siger Dan Ravn.

Alt for optimistisk

Rådmand og medlem af Odense Kommunes Økonomiudvalg Christoffer Lilleholt (V) er overrasket over de nyeste passagertal, men han dvæler også ved letbanens nuværende økonomi.

- Jeg er positiv overrasket over, hvor mange der tager letbanen. Økonomien har længe været alt optimistisk. Der kommer til en gå en periode, før økonomien kan løbe rundt. Det må i første omgang være hovedprioriteten, fortæller Christoffer Lilleholt og fortsætter:

- Alle estimater (passagerprognoser, red.) fra tidligere har været meget positive. Nu må vi konstatere, at virkeligheden har indfundet sig.

- Hvis økonomien ikke kan løbe rundt, kan det i værste fald gå udover kernevelfærden. Dermed sagt mener jeg også, at de nye tal skyder diskussionen om en eventuel etape-2 længere ud i fremtiden, siger Christoffer Lilleholt.

Hos letbanen forventer direktør Dan Ravn, at januar vil vise et lidt lavere passagertal, inden kurven igen vender nu fra februar, hvor SDU-pendlerne er tilbage.

Samtidig varsler letbanen nye tiltag, som skal hjælpe dem med at hæve passagertallene yderligere i år, hvor målet stiger fra 15.900 passagerer om dagen til 21.500 passagerer om dagen.