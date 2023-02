Salat-tyveri udviklede sig voldsomt: Politi søger uskyldig kvinde, der fik slag i ansigtet

Mange af os forsøger os med en sundere livstil i det nye år. De fleste af os vil dog formentlig ikke gå særligt langt for den.

Torsdag må en 31-årig koldingenser nok sande, at han er gået lidt for langt.

En salat kan nemlig meget vel komme til at give ham flere trælse sager på halsen.

Onsdag blandende manden en salat hos Green Kitchen på Odense Banegårdscenter og gik uden at betale.

Det fortæller fungerende politikommissær Jesper Bøg fra Fyns Politis sektion for berigelse og narko.

- På daværende tidspunkt er der tale om en simpel tyverisag, forklarer Jesper Bøg.

Men hurtigt sørger manden for at gøre tingene værre for sig selv.

En vagt er nemlig fulgt efter manden og forsøger at standse ham.

- Og her træder manden et skridt frem mod vagten og truer ham med en hobbykniv og dermed udvikler sagen sig fra et tyveri til røveri, fortæller politikommisæren.

Slag til uskyldig kvinde

Ikke nok med det, så observerer vagten også noget voldsomt, som kan få den 31-åriges simple tyveri til at koste ham dyrt.

- En kvinde, der tilfældigt står og venter på bussen, får helt umotiveret tildelt slag i ansigtet, siger Jesper Bøg.

Kvinden når dog at forsvinde, inden vagten og politiet når at få fat i hende.

- Hun er rigtig vigtig. Uden hendes historie bliver det svært at sigte manden for vold også, understreger politikommissæren.

Derfor vil Fyns Politi også rigtig gerne snakke med kvinden.

Den 31-årige tyv fangede politiet kort fra gerningstedet ved Odeon. Stadig med salaten i hånden.

Stor bunke lignende sager

Salaten kommer dog formentlig til at koste den 31-årige tyv dyrt lige meget hvad.

For ikke nok med en sigtelse for røveri, for brud på knivloven og muligvis også vold, så var manden i forvejen i politiets søgelys.

- Vi har en stor bunke af verserende sager om butikstyveri på manden, fortæller Jesper Bøg.

Manden vil torsdag 13.30 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense.



