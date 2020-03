UCL-studerende sætter nye standarder for retsmedicinere verden over

Det der begyndte som et bachelorprojekt kan meget vel ende med, at sætte nye standarder for retsmedicinere verden over.

De tre nyuddannede radiografer Dina Maria Bech, Pernille Aagaard Nielsen og Julie Brandhøj Nielsen ville som studerende vise Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet, hvordan en CT-scanners egenskaber kunne udnyttes bedre, og dermed opnå bedre skanningsbilleder af døde mennesker.

Projektets resultater blev så enestående, at de altså nu kan være med til at sætte nye standarder for de scanninger, som retsmedicinere i hele verden bruger til at scanne lig, når de skal finde dødsårsagen.

Det er en slags pionerarbejde

De studerende har lavet projektet i samarbejde med professor og institutleder Peter Mygind Leth, og han er ikke tvivl om, at projektet har anvist nogle vigtige forbedringer.

- Det betyder populært sagt, at vi kan gøre vores arbejde en lille smule bedre, siger professoren.

Fakta Projeket er et samarbejde mellem radiografuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Niels Bohrs Allé i Odense og Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet. Se mere

Han forklarer, at en retmedicinsk undersøgelse er et samarbejde mellem mange personer, og at retsmedicinsk instituts undersøgelser er et led i politiets efterforskning, som indbefatter en række andre undersøgelser.

- Intet er jo stærkere end det svageste led, så jo bedre man kan gøre de enkelte dele af undersøgelserne, jo bedre, siger Peter Mygind Leth og tilføjer, at de studerendes resultater er enestående.

Han kalder det "en slags pionerarbejde".

- Det er et uopdyrket område, som ikke har været behandlet ret meget tidligere, så det de har lavet er på den måde nyt, siger professoren.

De tre studerende Dina Maria Bech, Pernille Aagaard Nielsen og Julie Brandhøj Nielsen har afsluttet deres uddannelse og er kommet i job. Men det stopper ikke projektet. Trioen skal indsamle skannings-data og udgive nogle videnskabelige artikler, fortæller Dina Maria Bech.

- Vi skal også deltage i en patologisk kongres til sommer, og Peter Mygind Leth skal på retsmedicinsk kongres med den anden del af vores projekt.

- Så der bliver noget mere udbredlese af, hvad vi har lavet og der bliver også indsamlet noget mere data, siger Dina Maria Bech.