SF vil have tolærerordninger i Odenses skoler

Satser på penge fra staten

Selvom Brian Dybro og SF har flere forslag til forbedringer af folkeskolen, så er der ikke mange forslag til, hvordan tiltagene skal finansieres. I udspillet skriver SF, at det er nødvendigt, at regeringen giver kommunerne en hjælpende hånd med at forbedre folkeskolen.

- Vi er afhængige af, at folketinget giver os flere penge til velfærd, siger rådmanden til TV 2 Fyn.

Hvor vil du finde pengene?

- Kommunernes økonomi er skruet sådan sammen, at vi har en økonomiaftale med staten. De senere år har den givet os en pulje penge. Det er de penge, som SF vil bruge til at prioritere folkeskolen. Vi har dog også andre områder, som vi gerne vil bruge pengene fra økonomiaftalen til.



Men hvad nu hvis I ikke får penge fra staten?

- Det er klart, at hvis man er mere optaget af at give topskattelettelser, så kan man ikke bruge pengene på velfærd. Jeg kan se, at vi er et ualmindeligt rigt land, hvor vi har råd til at give skattelettelser i 10-12 milliarder kroners klassen, og hvis flertallet hellere vil give skattelettelser, så kan vi ikke styrke velfærden, siger Brian Dybro.

Udover mødet om folkeskolen på Tarup Skole onsdag aften, bliver der også afholdt møder om folkeskolen på Munkebjergskolen den 17. april og på to andre skoler i Odense den 25. april og 6. maj.