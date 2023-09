Skærmtiden skrider for de helt små: Nu må vi voksne vågne op, mener sundhedsplejerske

- De 0-2-åriges hjerner er meget påvirkelige. Der er så meget, de skal nå at udvikle og lære i den korte periode. Og vi begynder nu at se bekymrende udenlandske studier om negative konsekvenser med et højt skærmbrug hos de mindste børn, siger Aida Bikic, lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.



- Nye udenlandske studier viser, at børn under to år, som ser på en skærm to timer om dagen, senere i barndommen kan få problemer med hukommelse, koncentration og tilpasning.



Aida Bikic håber derfor, at en ekspertgruppe under Sundhedsstyrelsen nu vil følge i Norges fodspor og skærpe skærmanbefalingerne.

- For selvom der stadig er brug for mere viden på området, bør vi fraråde skærme til de 0-2 årige som et forsigtighedsprincip, mener Aida Bikic.

Ekspertgruppens vurdering ventes i midten af oktober.