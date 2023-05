Skal Letbanen udvides? Læs politikernes svar

Helt så afvisende er Sara Koertz fra Odense ikke, selvom hun erkender, det ikke vil være hendes primære transportmiddel.

- Hvis det passede fra der, hvor jeg bor, så kunne jeg godt tænke mig mere. En gang imellem, så cykler jeg, og så kunne det faktisk være meget smart at kunne tage Letbanen, siger hun til TV 2 Fyn.

SF, De Radikale og Enhedslisten vil gerne have mere Letbane i Odense. Også på trods af de udfordringer, som den første etape har givet.



- Letbane er det middel, som er bedst til at få mennesker fra bil til kollektiv transport. Vi skal også tænke på klimaet, argumenterer 2. viceborgmester, Reza Javid (Ø).



Vil hellere have el-busser til Vollsmose

Hos De Radikale er man klar til at tage en beslutningen om udvidelsen snarest muligt.

- Vi har jo sparet penge op til den, og vi har fået nogle penge fra regeringen og så videre, fortæller Susanne Crawley Larsen (B).

De Konservative har tidligere været ganske positive over for Letbanen, men når det kommer til etape to, så slår de bremserne i.

- Vi har udfordringer omkring støj og vibrationer. Det skal løses, og så skal vi have styr på driftsøkonomien. Det har vi ikke, og derfor, synes jeg, er det alt for tidligt at tale om etape to. Det er klart nej herfra, lyder det fra Søren Windell (K).