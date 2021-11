Smitten stiger i Odense: Disse bydele er hårdest ramt - og det er ikke kun Vollsmose

Næsby, Dalum og Agedrup ligger højt

I Vollsmose er der i løbet af de seneste syv dage konstateret 38 nye smittetilfælde, og det giver et incidenstal på 383,2.

Herefter følger Næsby med et incidenstal på 373,5. Det er dog værd at bemærke, at incidenstallet i Næsby mandag lå på over 400, så der er tale om faldende smittetal.