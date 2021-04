Smitten stiger i Vollsmose igen

For Vollsmose sogn ligger incidenstallet på 383,8, og med den nye bekendtgørelse betyder det, at sognet er lige på grænsen til den lokale nedlukning. Den nye bekendtgørelse viser, at hvis tre konkrete kriterier er opfyldt, forpligtes byrådet i landets kommuner til at lukke alle grundskoler, sfo’er og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser i sognet. Kriterierne er:

Incidenstallet i et sogn overstiger 400

Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de seneste syv dage

Positivprocent overstiger to procent





Fald i Odense

I hele Odense Kommune er incidenstallet til gengæld faldet siden fredag.

Lørdag ligger incidenstallet for kommune på 74,7 mod 80,5, og smitten i Vollsmose er derfor stadig betydeligt højere end i resten af Odense.