Som 23-årig fik Lukas leukæmi - nu vil han leve og finde vildskaben igen

Det tog to år at komme til det stadie, hvor han endelig kunne begive sig ud i verden igen med Alexander og Joachim. Men det var ikke en selvfølge at han nogensinde ville komme dertil. Han tror selv på, at det er videnskaben og hans egen viljestyrke der har hjulpet ham dertil.

- Jeg tror ikke, jeg tror på noget. Jeg tror på mig selv, og på at den medicin de giver mig, det er den der virker. Min egen vilje er den, der er vejen frem, uddyber han.



Rejsen

Godt nok er Lukas Salomonsen ikke blevet stemplet som rask af lægerne endnu, men han har fået lov at rejse. Han er afkræftet og må helst ikke komme til skade, for hans immunforsvar er stadig svækket.

Tiden til rejsen er kommet, og Alexander Poulsen og Joachim Christiansen har lagt en plan på et stort kort. De skal rejse Sicilien rundt på motorcykel, og sjældent har Lukas glædet sig så meget til noget.

Undervejs på rejsen oplever drengene ikke kun lokale seværdigheder og italienske landeveje. Rejsen er i meget højere grad en rejse i følelsesregistret, hvor de får mulighed for at tale om deres oplevelser under sygdomsforløbet.

For især Alexander og Joachim har holdt en facade under de sværeste dele af sygdomsforløbet, for at passe på Lukas og bringe noget glæde ind i hans hverdag.

Men bag facaden har de to været bekymrede og bange for udfaldet af sygdomsforløbet.

- Jeg følte også bare, at så er mit liv også slut. Hvordan skulle jeg kunne komme over, hvis min bedste kammerat ikke var her mere, husker Joachim Christiansen han tænkte, da han fik at vide, at Lukas havde en livstruende sygdom.