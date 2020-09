Songuls far giftede hende væk: - Andre skal ikke stå alene, som jeg gjorde

Songul Aktarli var kun 16 år, da hendes far giftede hende væk i et arrangeret ægteskab.

- Det var enormt hårdt for mig at acceptere det og leve med det. Det var et helvede, som jeg havde svært ved at komme ud af, fortæller hun til TV 2 Fyn.

Når jeg ikke kunne få støtte og hjælp fra min familie, var jeg nødt til at forlade dem. Så jeg stak af hjemmefra Songul Aktarli, frivillig, Søstre mod vold og kontrol

Hun er vokset op uden sin mor, og derfor var det også faren, der styrede familien. Og det gjorde han med hård hånd.

- Der var ballade hver dag. Jeg fik skæld ud hver dag, han undertrykte mig hver dag og fortalte mig, at jeg ikke duede til noget. Det føltes som om, at det fyldte hele mit liv, siger hun.

Forlod familien

Over for Songul Aktarlis fire brødre var faren også kontrollerende, og hun beskriver, at ikke en gang de kunne sige fra over for ham. Derfor følte hun ikke, at hun havde andet valg end at indgå i det arrangerede ægteskab.

Læs også Også mænd og drenge er underlagt negativ social kontrol

- Jeg havde ikke et andet valg, og det hele skete også meget hurtigt. Men efter ferien sluttede, bad jeg min far om at blive skilt. Men det måtte jeg ikke, siger Songul Aktarli og fortsætter:

- Og når jeg ikke kunne få støtte og hjælp fra min familie, var jeg nødt til at forlade dem. Så jeg stak af hjemmefra.

Hvad er negativ social kontrol? Negativ social kontrol kan overordnet set defineres som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det betyder i praksis, at de mennesker, der lever under negativ social kontrol, ikke selv kan vælge, hvordan de vil leve deres liv – hvad de vil foretage sig og med hvem. Negativ social kontrol kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Det kan blandt andet indebære: Begrænsning i uddanndelse, arbejde og fritidsaktiviteter

Sociale relationer såvel som digital adfærd er underlagt kontrol og begrænsninger

Begrænsninger i forhold til tros-, tanke- og ytringsfrihed

Begrænsninger i retten til privatliv

Kontrol over valg af ægtefælle

Begrænsning i retten til beskyttelse mod fysiske og psykiske overgreb

Restriktioner, isolation, overvågning, psykisk og/eller fysisk vold og i værste fald æresdrab

Generationskonflikter Kilde: Als Research og Odense Kommune. Se mere

Songul Aktarli pakkede alle sine ting og flyttede ind på et krisecenter. Her fik hun hjælp til at vriste sig fri fra sin fars kontrol og ud af det arrangerede ægteskab.

- Jeg følte, at krisecenteret var som nogle forældre, der tog fat i min hånd og sagde: "Kom, nu skal du ud af det". Det betød enormt meget.

En ny frihedskamp

Flere år efter har Songul Aktarli valgt at tage bladet fra munden og dele sin historie. Det gør hun i håb om at hjælpe andre, der er i samme situation, som hun selv befandt sig i.

- Jeg har måttet stå helt alene med alle mine problemer og oplevelser, og nu håber jeg bare på, at jeg kan give andre kvinder et pusterum, så de ikke skal gå gennem det helvede, jeg selv har været i, siger hun.

Hun er nu frivillig i foreningen Søstre mod vold og kontrol, og her består hendes arbejde i at lytte til og støtte andre kvinder, der oplever negativ social kontrol.

Læs også Kamp mod social kontrol: Mænd må ikke forhindre kvinder i at arbejde

Foreningen har faktisk allerede 30 frivillige kvinder, som deler deres historie i håb om at kunne hjælpe andre. Der er også flere kvinder, som er under et forløb for at komme ud på den anden side af den negative sociale kontrol, de oplever.

Songul AKtarlig og Kefa Abu Ras sammen i foreningen Søstre mod vold og kontrol. Foto: Anders Høgh

- Vi har et ønske om en dag at være landsdækkende. Vi mener, at det er tid til, at vi tager stafetten tilbage og tager ansvar. Der er ikke nogen, der skal bestemme over vores liv, siger Kefa Abu Ras, som er medstifter af Søstre mod vold og kontrol.

- Vi tror rigtig meget på en ny frihedskamp. Vi vil gerne lave en revolution, og forandringen kommer inde fra kvinderne selv, fastslår hun.

- Andre skal ikke gennem samme barske oplevelser

Sammen med de 30 frivillige kæmper Kefa Abu Ras for, at flere kvinder tager bladet fra munden og går til kamp mod undertrykkelse og kontrol.

- Selvom mange af vores frivillige har været ofre dengang, står de i dag som frihedskæmpere. Når de fortæller deres historier, fortæller de dem med stolthed over, at de står oprejst i dag efter en lang kamp, siger Kefa Abu Ras.

- De ønsker simpelthen ikke, at andre medsøstre skal opleve de samme barske oplevelser, som de selv har gennemlevet.