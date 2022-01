Stadig risiko for fejlmedicinering og manglende patientsikkerhed efter et halvt år

"Alvorlige fund" ved tilsyn

Stenløkkegruppen er et hjemmeplejedistrikt i Odense Kommune, der varetager opgaver hos omkring 224 borgere.

Tilbage i juli blev det første tilsyn ført af Styrelsen for Patientsikkerhed - et såkaldt reaktivt tilsyn. Det betyder, at der enten er kommet en henvendelse fra for eksempel en pårørende eller personale, eller at Styrelsen for Patientsikkerheden selv har haft mistanke om en uregelmæssighed.

Under tilsynet blev det konkluderet, at der var alvorlig risiko for fejlmedicinering samt problemer, der udgjorde en væsentlig risiko for patientsikkerheden.