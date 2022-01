Hver anden bliver ikke screenet for livmoderhalskræft: Hjemmetest kan være løsningen

Kun hver anden kvinde i tyverne deltager i screeningen for livmoderhalskræft. Det skaber bekymring hos Kræftens Bekæmpelse. Det siger Janne Bigaard, der er overlæge i Kræftens Bekæmpelse

- I Kræftens Bekæmpelse, der bekymrer det os, at halvdelen af de unge kvinder ikke får taget en beslutning om at deltage i screeningen. Det kan jo betyde, at de senere vil kunne få en sygdom, som kunne være undgået.

Hjemmetest kan være en løsning

Screeningen for livmoderhalskræft foregår, som en gynækologisk undersøgelse, hvilket også kan være grunden til, at der ikke er flere der bliver tjekket, det siger Trine Malling Lungskov, der er Chef for praksis i Region Syddanmark.

- Vi er ved at kigge på, om det, at det er en gynækologisk undersøgelse kan være en barriere for at blive screenet.