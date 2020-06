Strid om mindesten for Holocaust-ofre: Flertal vil lade grundejere fjerne dem

Her boede Axel Metz

Omkommet 13.03.1944.

Axel Metz var jøde og endte sine dage i koncentrationslejr i Theresienstadt i Tjekkiet.

Nu skal der sættes en såkaldt snublesten ned i fortovet ud for hans tidligere adresse i Odense, så man kan mindes ham og hans familie.

Familien Metz' tidligere adresse er bare én ud af 12 adresser i Odense, der skal have nedlagt en snublesten. Men byrådet er uenige om reglerne for stenene, så det kan være den første og sidste.

SNUBLESTEN Ordet snublesten henviser til, at beskueren skal snuble over fortiden og blive mindet om det menneske, der havde sin bopæl, hvor stenen ligger

Snublesten lægges i jorden til minde om ofre for Holocaust

På tysk hedder det en 'stolperstein'

Der findes flere end 74.000 snublesten i Europa

Den første sten blev lagt i Köln i 1992 og startede som et lokalt mindesmærke Se mere

Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Venstre i Odense Byråd vil nemlig give grundejerne lov til at fjerne stenene, selvom de lægges ned på offentlig grund uden for huset.

- Vi vil gerne undgå konflikter med grundejerne. Der skal ikke ligge en sten, som er til gene for dem, der bor op og ned ad den, siger Anders W. Berthelsen (A), medlem af Odense Byråd.

Måske bliver det den eneste sten

Det har mødt stor modstand blandt byrådets resterende partier.

- Vi har naturligvis interesse for privatlivets fred, men vi synes bare, at historien og formidlingen i kommunen og mindet om de her mennesker vægter højere end privatlivets fred, siger byrådsmedlem Søren Freisleben (Ø) fra Enhedslisten.

- Vi taler om et offentligt fortov. Jeg har svært ved at se argumentet for at fjerne et mindesmærke for ofre for nazismen, siger Konservatives Kristian Guldfeldt (C).

Kunstneren, der laver stenene, vil ikke lave flere, fordi han er bange for, at de alligevel bliver fjernet. Derfor er der lige nu udsigt til, at snublestenen på Hjallelsevej 98 bliver den eneste.

- Det er super ærgerligt, synes jeg. Det er virkelig vigtigt, at vi værner om historien og overleverer og formidler den til kommende generationer. Hvis vi udvasker historien, gentager vi fejlene, mener Kristian Guldfeldt.

Her boede...

Flertallet i byrådet argumenterer dog for, at historien og formidlingen sagtens kan bevares. Man kan blot flytte stenen.

- Vi mener sagtens, at vi kan flytte mindesmærket med respekt for den historie, der bliver fortalt. Man kan i stedet placere stenene ved Assistenskirkegården eller Rådhuspladsen, hvor der i forvejen er mindesmærker fra krigen, siger byrådsmedlem Klaus Horten (V).

Det ser Enhedslisten og de andre partier, der er imod forslaget, dog ikke som en mulighed.

- Det går direkte imod konceptet med snublesten. Der står ’Her boede..', da den skal ligge ud fra ofrets hjem. Så vi kan ikke bare lægge den et andet sted, siger Søren Freiesleben (Ø).

Hvis grundejerne ønsker at få flyttet stenen, skal de selv betale for omkostningerne.