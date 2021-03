Tabte point i Haderslev: OB træner ærgrer sig over uafgjort

Torsdag spillede de stribede fra Odense mod de lyseblå fra Haderslev, og håber var at hive tre point med hjem. Det blev dog kun til et enkelt point, da kampen endte uafgjort.

Og det ærgrer OBs cheftræner Jakob Michelsen.

- Det er en blanding af ærgrelse over, at vi kun fik et point, og en glæde over, at vi for femte kamp i træk får point. Seks klubber kæmper om to pladser, og det her gør, at det bare bliver endnu tættere, siger Jakob Michelsen efter kampen til Ritzau.

Med tre runder tilbage af Superligaens grundspil forventer OB's cheftræner, Jakob Michelsen, at det bliver et tæt kapløb blandt seks hold i midten af tabellen.

Ifølge ham kæmper OB, Randers, Sønderjyske, AaB, FC Nordsjælland og Vejle nemlig alle med om de to sidste pladser i top-6, som skal gøre topholdene fra FC Midtjylland, Brøndby, AGF og FC København følgeskab i mesterskabsspillet.

Lige nu er OB nummer seks i tabellen og indtager dermed den ene af de to adgangsgivende pladser, men det er kun lige på et hængende hår.

Skæbnen ligger i egne hænder

Efter torsdagens kamp ligger OB stadig á point med Sønderjyske på syvendepladsen, som holdet torsdag spillede 1-1 mod på udebane. Begge hold står noteret for 25 point i 19 kampe.

Derfor ærgrer det træner Jakob Michelsen ekstra meget, at det ikke blev til en sejr i det sønderjyske.

- Men vi er tættere på top-6 nu, end vi var i søndags, da vi mandag overhalede Sønderjyske, som tabte der, og nu er der kun tre runder tilbage af grundspillet, siger Jakob Michelsen.

Tunesiske Issam Jebali, som scorede det udlignende mål for OB mod Sønderjyske, mener, at OB nu selv kan afgøre sin skæbne.

- Alt er i vores egne hænder. Vi er i en god position nu, og vi kan helt selv afgøre det.

- Vi er kommet bagfra, men vi har altid troet, at vi hører til i top-6 som hold, så med tre kampe skal vi selv afgøre det, siger den 29-årige angriber.

Hos Sønderjyske ærgrede man sig også en smule over kun at få et point, men de lyseblås målscorer, Marc Dal Hende, slog dog fast, at det vigtigste var, at holdet kom oven på igen efter en svær periode.

scan- Vi ville selvfølgelig gerne have vundet, men man skal bare huske på, at med vores dårlige præstation mod Lyngby, så var der noget mentalt, der skulle oparbejdes.

- Når det så er sagt, så handlede det om at få point, og så må næste step være at få en sejr, siger Dal Hende.

Både Sønderjyske og OB har igen i næste runde kampe mod direkte konkurrenter til top-6, da Sønderjyske skal en tur til Aalborg mandag, mens OB gæster Vejle på søndag.