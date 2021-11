Tiårig fynbo overhaler voksne indenom - vinder pris for bedste bogblog

Ifølge faren, Jakob Paulsen, kneb sønnen en lille tåre af glæde, og Nor var da heller ikke ene om at blive berørt.

- Jeg får stadigvæk kuldegysninger af at tænke på det. Det er ret vildt for os. Og det er specielt for mig som far, at vi har det her sammen, siger Jakob Paulsen.

Ung blogger fik overvældende opmærksomhed

Nor deler på syvende år bloggen, der har Instagram-profilen @norogfarlæser, med sin far. Her følger 2.693 med, når de anmelder bøger til højtlæsning og bøger, Nor selv kan læse.



Bloggen blev tilbage i november én ud af i alt 85 indsendte bogblogge nomineret til en Danish Book Blog Award, der er den største danske pris for bogbloggere. Heraf blev 16 nomineret, før feltet blev indsnævret til fem.