Tidligere kræftramte Lene overrasker nabo med blomster: - Det er fantastisk, når man får hjælp

- Man bliver så rørt over, at der er mennesker, der bare er der for en, når man bliver syg. Det havde jeg ikke tænkt over på forhånd.

Når man er syg, og det hele er lidt svært, er det fantastisk at få hjælp uden at bede om det Lene Bundgaard, Kerteminde

Sådan siger Lene Bundgaard om sin nabo Mette Johanson, som sidste år løftede lidt af hverdagslogistikken af Lenes skuldre og sørgede for, at Lenes to små hunde dagligt kom ud på Kertemindes gader, mens hun selv kom sig over en brystkræftoperation.

- Når man er syg, og det hele er lidt svært, er det helt fantastisk at få den hjælp uden at bede om det, siger hun.

Hver eneste morgen og aften i hele december sidste år stod der mennesker foran Lenes dør for at gå med Eddie og Oscar.

- Mette lavede et vagtskema i en facebookgruppe, så alle vidste, hvornår de skulle gå med hundene. Det eneste jeg skulle sørge for var at give dem snor på, og når det så bankede på døren, kom hundene ud, og jeg kunne passe på mig selv imens, siger hun.

Og når man er et menneske, som helt naturligt hjælper under hårde sygdomsforløb og sætter alt ind for at organisere venner og familie i en hundeluftekorps, fortjener man et ekstra stort tak.

- Jeg er alene med min datter, så derfor betyder det jo endnu mere, at der var så mange, der tænkte på og hjalp mig. Derfor skal Mette overraskes med blomster i dag, siger Lene Bundgaard.

Tak for Poop Patrol

Og overrasket blev Mette Johanson i den grad, da Lene Bundgaard og de to hunde pludselig stod på hendes arbejdsplads tidligere i dag med en efterårsbuket og en stor tak for hjælpen sidste år.

Jeg er alene med min datter, så derfor betyder det jo endnu mere, at der var så mange, der tænkte på og hjalp mig Lene Bundgaard, Kerteminde

- Jeg vil gerne sige tak til dig for Poop Patrol [vennernes kreative navn på hundelufterkorpset, red.], fordi du fiksede og ordnede alting og forstod, at det kan være lidt svært at bede om hjælp, siger Lene Bundgaard.

