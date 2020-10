Maja har haft kronisk tarmbetændelse i 13 år: - Man kan ikke være der for sin søn

- Jeg havde fuldstændig glemt reglerne, lyder det fra Maja Palmvig, mens hun sidder ved spisebordet i stuen med sin mand og deres søn og spiller brætspillet Afrikas Stjerne. Heldigvis har Felix Klindt Palmvig på 9 år ikke glemt reglerne, og han instruerer pænt sin mor.

Ved siden af spillepladen står kaffe, kakaomælk og slik, og familien nyder en stund med hinanden. Men endnu en spiller er med ved bordet. En usynlig spiller som hurtigt kan afbryde hyggen. Det er Maja Palmvigs sygdom, colitis ulcerosa.

- Jeg har haft colitis ulcerosa i 13 år, og jeg var omkring 30 år, da det blev konstateret, fortæller Maja Palmvig.

Maja Palmvig havde i lang tid haft problemer med maven, og efter længere tids ubehag tog hun til sin læge. Ved lægen fik hun at vide, at det kunne skyldes stress på arbejdet. Men lægen henviste Maja Palmvig til en undersøgelse på Odense Universitetshospital.

Det er ofte invaliderende på mange områder. Bente Mertz Nørregård, professor og overlæge ved Center for Klinisk Epidemiologi

- Her kunne de hurtigt konstatere, at jeg havde colitis ulcerosa i den nederste del af tyktarmen.

En uhelbredelig sygdom

Colitis ulcerosa er en kronisk tarmbetændelse, hvilket betyder at sygdommen ikke kan helbredes. I Danmark lider flere end 60.000 personer af kronisk tarmbetændelse, og det dækker over de to sygdomme colitis ulcerosa og Morbus Crohn.

Colitis ulcerosa findes i tyktarmen og Morbus Crohn i tyndtarmen. Symptomerne ved begge er ens, hvor personer med lidelserne kan opleve blodig diarré, mavesmerter, feber og vægttab. Den præcise diagnose stilles ved hjælp af kikkertundersøgelser, men man kan ikke blive rask.

- Sygdommene rammer typisk personer i alderen fra 15 til 35 år, og så er det sygdomme, som man skal leve med resten af livet, forklarer professor og overlæge ved Center for Klinisk Epidemiologi Bente Mertz Nørregård.

Nogle personer med kronisk tarmbetændelse kan have et normalt liv, hvor de ved hjælp af medicin kan holde sygdommen nede. Andre oplever perioder, hvor betændelsestilstanden pludselig blusser op.

- Det er ofte invaliderende på mange områder. Man kan have problemer ved at gennemføre sin uddannelse, fortæller Bente Mertz Nørregård og tilføjer:

- Man kan også have vanskeligheder ved at passe sit arbejde, hvis man ikke får kontrol over sygdomsaktiviteten ved de her tilstande.

Gik ud over arbejdet

13 år efter, at Maja Palmvig fik konstateret Colitis Ulcerosa, besværliggør sygdommen stadig hendes hverdag. Faktisk har hun været nødt til skifte arbejde, og har været ramt af længere sygemeldinger, og det er selvom behandlingen i starten af hendes sygdom faktisk virkede.

- Min hverdag fungerede egentlig, men jeg var bevidst om, at jeg ikke kunne arbejde i det tempo, som jeg før havde kunne.

Maja Palmvig søgte væk fra sit arbejde som sælger, hvor hun kørte rundt i store dele af Danmark. Hun fik et andet arbejde, hvor hun kunne være mere stationær. Herefter gik det godt for Maja Palmvig og hendes sygdom var under kontrol.

- Der var en lang periode, hvor jeg kunne klare det med fire piller om dagen.

Blev indlagt

Da Maja Palmvig blev gravid, gik sygdommen igen i udbrud, og det fortsatte i tiden efter at hun havde født. Siden har Maja Palmvig haft jævnlige udbrud, hvor hun har fået forskellige medicinske behandlinger. På et tidspunkt blev symptomerne faktisk så voldsomme, at hun tog kontakt til sygehuset.

- Der blev jeg så indlagt og fik binyrebarkhormon, fortæller Maja Palmvig.

- Det slog det så ned, hvorefter jeg startede med behandling på dagsafsnittet på afdeling S.

S er afdelingen for medicinske tarmsygdomme på Odense Universitetshospital, hvor Maja Palmvig nu jævnligt er til kontrol.

Det er de konsekvenser, der slår hårdest. Man kan ikke være der for ham eller sin mand. Maja Palmvig

Ingen energi

Rundt om spisebordet fortsætter jagten på Afrikas Stjerne, og Felix Klindt Palmvig nyder hyggen og konkurrencen med sin far og mor. Det er ikke altid, at Maja Palmvig har energi til at lege med sin søn.

- Nogle gange kan hun være meget stille og ikke lave så mange ting, som jeg gerne vil. Det er kedeligt, lyder det fra Felix.

Maja Palmvig har talt med sin søn om sygdommen, men det kan være svært at forstå i den alder, at ens mor ikke har så meget energi.

- Efter det sidste voldsomme udbrud, kom Felix og sagde ”Mor vi har ikke hoppet i trampolin i rigtig lang tid!”. Nej, det har vi ikke, for mor hun har været træt, fortæller en berørt Maja Palmvig og fortsætter:

- Det er de konsekvenser, der slår hårdest. Man kan ikke være der for ham eller sin mand.

Også for Mads Klindt Poulsen fylder hans kones sygdom i hverdagen.

- Det er en tredjepart, der kommer ind i forholdet på en måde. Der er nogle ting, som man ikke kan kontrollere, og det skal man vende sig rigtig meget til, forklarer han.

Kan ende med stomi

Der findes ingen kur, som kan helbrede kronisk tarmbetændelse, men kun behandlinger som kan nedsætte symptomerne.

- Man skal have medicinsk behandling gennem ens liv, men der er også en risiko for, at man skal have kirurgisk behandling, forklarer Bente Mertz Nørgård og fortsætter:

- Det indebærer, at man får fjernet et stykke af sin tarm, hvorefter man får en stomi.

En stomi er en pose på maven, hvor tarmen ender ud i. Da TV 2 Fyn talte med Maja Palmvig tilbage i marts måned, var der kun få behandlinger tilbage, som kunne hjælpe hende.

- Der er et præparat tilbage, som man kan afprøve, ellers er konsekvensen, at jeg skal have en stomi. Det er en tanke, som jeg også skal vænne mig til, og som min mand skal vende sig til.

Maja Palmvig har senest fortalt til TV 2 Fyn, at den sidste medicinske behandling ikke har virket. I januar er hun skrevet op til operation, hvor hun får lagt en stomi.