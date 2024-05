Tidligere OB-koryfæ: - Jeg er sikker på, at der kommer til at ske ting og sager

Med sit mål i den ikoniske sejr over Real Madrid i 1994 er Ulrik Pedersen lidt af en legende i OB, som han fortsat følger intenst på stadion til hver hjemmekamp.

I øjeblikket det bare ikke nogen specielt stor fornøjelse.

- Det er en sort situation, siger han.

Før sidste spillerunde lørdag tyder alt på, at OB skal forlade Superligaen for første gang siden 1998.

Klubben har tre point op til Lyngby Boldklub over stregen og er derfor tvunget til at slå Viborg FF, mens klubben samtidig skal sætte sin lid til, at allerede nedrykkede Hvidovre IF slår netop Lyngby.

- Tegningerne har været der til det. Præstationerne har været ringere og ringere, og det har været svært at se, hvor redningen skulle komme fra. I en periode var man heldig med, at de andre spændte ben for hinanden, men nu er det sandsynligvis for sent, siger Ulrik Pedersen.

Trist, vildt og manglende harmoni

Chris Sørensen er opvokset i randrusiansk fodbold og sluttede karrieren i hjembyens fodboldhøjborg. Men ni sæsoner på Fyn har sat sine spor.

- Det er hård kost, siger Chris Sørensen.

- Det er lidt vildt, at så stor en klub kan ende, hvor den er endt. Det er selvfølgelig trist, at det skal være sådan, og at det er i den sidste kamp, det bliver afgjort.

- Men det er jo ikke kun i år, de har bøvlet med det. Det er stille og roligt gået nedad. Så der er noget, der ikke fungerer eller harmonerer, siger Chris Sørensen.

Ulrik Pedersen har selv en fortid som sportschef i fodboldbranchen, og gennem hans øjne er det ikke så svært at se, hvad der er gået galt i OB.

- De fleste vil pege på, at der har været for meget trafik ind og ud af truppen. Det er et hold, der ikke for alvor er sammenspillet og har fundet takten. Det halter gevaldigt. Men det er jo ikke usædvanligt for et hold i spillemæssig krise, siger Ulrik Pedersen.

Ledelsens ansvar

Han mener, at det er ledelsen, der har ansvaret for derouten.

- Det er helt naturligt. Med det budget, man har arbejdet med, er det en total underpræstation. Det er helt objektivt. Så det kan ikke være anderledes, siger Ulrik Pedersen.

Tidligere har han kaldt på kommunikation fra bestyrelsesformand og pengemand Niels Thorborg, som stort set aldrig ytrer sig om klubbens dispositioner.

Ulrik Pedersen accepterer dog, at klubben øjensynligt har besluttet, at det er sportschef Björn Wesström og direktør Enrico Augustinus, der udtaler sig. Men det skal ikke ses som et udtryk for, at Niels Thorborg ikke går op i det.

- Jeg ved med sikkerhed, at han er meget påvirket. Man skal ikke tro, at han ikke bekymrer sig om OB. Det er stik modsat. Det gør lige så ondt på ham, som det gør på den mest fanatiske OB-fan, siger Ulrik Pedersen.

Han forventer dog, at ledelsen på den eller anden måde skrider til handling, uanset om det ender med overlevelse eller nedrykning.

- Jeg er sikker på, at der kommer til at ske ting og sager - det kan ikke være anderledes, siger han.

Sidste spillerunde i nedrykningsspillet løber af stablen klokken 15.00 lørdag eftermiddag.