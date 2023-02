To mænd dømt skyldige i rufferi og menneskehandel

Onsdag er to mænd dømt skyldige ved Retten i Odense for at stå bag et netværk, der anvendte ukrainske og russiske kvinder som prostituerede på lokaliteter i Odense, København og Aarhus.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

I alt tre mænd blev i maj 2022 anholdt, og to mænd er nu blevet dømt i sagen.

Den ene mand beskrives som en russisk statsborger på 30 år, der har været bosat i Danmark i 22 år.

Han er tidligere dømt for handel med kokain og hash. Han idømmes fængsel i 4,5 år og udvist med indrejseforbud for bestandigt.

Den anden mand beskrives som lettisk statsborger på 25 år. Han er idømt fængsel i 3,5 år og udvist med indrejseforbud for bestandigt.

- Ussel udnyttelse

Der blev konfiskeret 20 millioner kroner i skønnet udbytte hos de tiltalte. Derudover er en Audi A6 blevet konfiskeret.

- Jeg er meget tilfreds med, at retten har dømt de to hovedpersoner i den prostitutionsring, som Fyns Politi optrævlede sidste år, siger anklager Jacob Thaarup.

- Jeg er også meget tilfreds med, at de to blev dømt for menneskehandel med hensyn til flere af de prostituerede kvinder. Der er tale om en ussel og grov udnyttelse af kvinder i en sårbar situation. Det er jeg glad for at straffenes længde afspejler, uddyber anklageren.

En stor del af beviserne mod personerne i den omtalte prostitutionsring har været den interne kommunikation mellem bagmændene og de udnyttede kvinder blandt andet via den russiske besked-app Telegram.

Intet tyder på, at de ukrainske kvinder er kommet til Danmark som flygtninge i forbindelse med krigens udbrud i Ukraine.

Begge dømte ankede sagen til Landsretten med påstand om frifindelse.