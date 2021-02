Tvivl om letbaneåbning: Kommunikationschef modsiger letbanedirektørs løfte om åbning til tiden

Af: Rune H. Blichfeldt og Stefan Brix - i samarbejde med Fyens Stiftstidende

Hvornår letbanen åbner synes tiltagende uklart og afhænger tilsyneladende af, hvem hos Odense Letbane man spørger.

Letbanens kommunikationschef Benthe Vestergaard skrev 11. februar i en mail til TV 2 Fyn, at letbanen først åbner i "det sene efterår". Altså en helt anden melding end den, som letbanedirektør Mogens Hagelskær tirsdag gav til Fyens Stiftstidende. - En fejl, lyder forklaringen fra Mogens Hagelskær.

For mens adm. direktør Mogens Hagelskær tirsdag klart afviste over for Fyens Stiftstidende, at åbningen af letbanen er udskudt til senere på efteråret som oplyst i en artikel bragt af TV 2 Fyn den 14. februar, så har kommunikationschef ved Odense Letbane Benthe Vestergaard overfor TV 2 Fyn oplyst det stik modsatte. Det er sket så sent som for 12 dage siden.

"Åbningen bliver i det sene efterår", svarer kommunikationschefen i en mail fra 11. februar, hvor hun forholder sig til et spørgsmål om, hvornår indvielsen af letbanen er planlagt til.

Altså en helt anden besked end den Mogens Hagelskær kom med tirsdag, hvor det lød:

- Vi arbejder fortsat efter den 1. september. Det er fuldstændig lige så sikkert, som da du spurgte mig for to måneder siden.

Som bekendt er 1. september ifølge kalenderen den første dag i efteråret, mens den sidste dag i efteråret er 30. november. Altså et spænd på næste tre måneder.

Letbanedirektør: En fejl

Det har onsdag ikke været muligt at få et nyt interview med Mogens Hagelskær om sagen.

Men i et skriftlig svar afviser han det, som kommunikationschef Benthe Vestergaard 11. februar har oplyst om, at letbaneåbningen bliver udskudt til senere på efteråret.

- Som sagt er det en fejl, hvis det er sket (at kommunikationschefen har skrevet således, red.), skriver han.

Tidsplan under pres

Mogens Hagelskær forklarede tirsdag til Fyens Stiftstidende, at om end det stadig er planen at åbne til tiden den 1. september, så er tidsplanen kommet under pres på grund af en række problemer, der er opstået undervejs i byggeriet.

- Det er klart, som du kan se, at der er nogle arbejder, som skulle have været færdige nu, som ikke er blevet det. Men det prøver vi at harmonere og balancere sammen med vores entreprenører, således at de kan komme hurtigere frem nogle steder og på den måde indhente noget af det tabte, forklarede han.

Oprindeligt skulle åbningen have fundet sted inden udgangen af 2020, men den blev i 2019 udskudt med otte måneder. Forklaringen lød dengang, at det skyldtes en forsinkelse i dele af byomdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, som letbanen krydser på sin rute.

Efter forsinkelsen fik byrådet oplyst, at "Odense Letbane åbner senest 1. september 2021 med en forventet merudgift på 180 mio. kroner".

Letbanens etape 2 består af to forgreningslinjer til etape 1. Den sydlige gren går fra Vesterbro til Odense Zoo, og den nordøstlige gren går fra krydset Ørbækvej/Nyborgvej ned af Ejbygade og gennem Vollsmose til Seden. Foto: Odense Letbane