Deadline nærmer sig: Odense Letbane er i kapløb med tiden

Odense Letbane har travlt. I flere år har byen været gravet op på grund af opførelsen af den 14,5 kilometer lange letbanestrækning.

Ruten går fra Tarup til Hjallese, men tiden er knap, og målstregen nærmer sig hastigt.

- Vi er spændte, og alle knokler på livet løs for at få tingene til at lykkes, siger Mogens Hagelskær, der er administrerende direktør i Odense Letbane.

1. juli er den skæringsdato, hvor hele den lange letbanestrækning skal være komplet, så entreprenørerne kan overdrage byggeriet til letbaneselskabet. Først herefter kan de lave de afsluttende testkørsler, så letbanen er klar til at tage imod passagerer.

Men spørgsmålet er, hvornår det bliver.

- Den gode luft til deadline er væk. Så det er klart, at vi er ekstremt fokuserede på at hjælpe og holde fast over for vores entreprenører, at det skal de nå, siger Mogens Hagelskær.

Fakta Letbanen koster i runde tal 3,6 milliarder kroner. Hele turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage omkring 42 minutter med afgang fra hver station otte gange i timen i dagtimerne. Man forventer godt 35.000 passagerer på en hverdag.

Odense Letbane vil endnu ikke sætte en præcis dato på, hvornår de kan slå letbanedørene op, men siger, at det bliver i det sene efterår.

Kritiske punkter

Letbanen skulle oprindeligt have været i fuld drift nu, men i begyndelsen af 2019 blev byggeriet ramt af en forsinkelse på op mod otte måneder.

Siden har coronavirussen også påvirket letbanebyggeriet. Alle anlægsarbejder skulle have været afsluttet 1. december sidste år. Det ser nu ud til først at ske i midten af april i år.

Byggeriet er derfor gået ind i den afgørende fase, hvor der skal bindes knuder på alle løse ender. Og dem er der stadig en del af rundt på ruten. Særligt tre steder er man kritisk bagud med arbejdet.

De tre steder er ved Rosengårdcentret, hvor jorden under skinnerne er sunket sammen, ved Albanibroen skal broen forstærkes, og ved Jernbanegade har belægningen med klinker vist sig at være sværere at lægge, end man forventede.

- Så der er de der opmærksomheder, som vi har, og vi følger nøje, siger letbanedirektøren.