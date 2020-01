Tyvstart i Vollsmose: Sammenlægning af skoler begynder om få uger

Planerne om en sammenlægning af Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen i Vollsmose tager nu for alvor fart. Allerede til marts skal alle nye skolebørn i Vollsmose samles på én skole.

Jeg synes, at der skal ske noget for børnene i Vollsmose Susanne Crawley, rådmand

Det foreslår Børn- og Ungeforvaltningen.

Når de kommende skolebørn i Vollsmose til marts starter i forårs-SFO skal de alle gå på Abildgårdskolen, selvom de måske tidligere har hørt til H.C. Andersen Skolens distrikt.

- Jeg synes, at vi har været meget tålmodige som politikere og som samfund. Jeg synes, at der skal ske noget for børnene i Vollsmose, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) til TV 2/Fyn.

Dermed kommer førskoleeleverne til at tyvstarte den skolesammenlægning, der blev luftet som et forslag for bare et halvt år siden af Susanne Crawley.

Resten af eleverne på H.C. Andersen Skolen forventes først at flytte til Abildgårdskolen til august 2021.

- Vi har jo en plan om at lægge de to skoler i Vollsmose sammen. Det her gør, at der er nogle børn, som ikke først når at starte på én skole og så året efter skal skifte over på en anden skole. Så det er også for at spare et skoleskifte, siger Susanne Crawley.

Børnenes tarv

Forslaget om at sammenlægge de to skoler kommer efter, at der har være elevnedgang i området. Prognoser forudser at elevtallet på Abildgårdskolen vil falde med 165 elever og med 91 på H.C. Andersen Skolen frem mod 2025.

Når alle elever er samlet på Abildgårdskolen vil der gå 750 elever.

- Det er gået for langsomt i mange år. Børnene i Vollsmose fortjener at blive lige så dygtige til at læse som i resten af byen. De fortjener, at der er en opmærksomhed på dem, som der ikke har været tidligere. Og derfor skal det her starte nu, lige så hurtigt som vi kan, siger Susanne Crawley

Når de to skoler ikke bliver helt sammenlagt allerede i år skyldes det, at Abildgårdskolen har brug for mere tid til at gøre klar til modtagelse af de nye elever fra H.C. Andersen Skolen. Både de fysiske rammer og processen for sammenlægningen skal planlægges grundigt for alle elever kan samlet på Abildgårdskolen.

- Vi kan godt slippe af sted med at starte forårs-SFO'en nu i marts og 0.-klasserne til august, men den store skolesammenlægning kræver noget mere planlægning, siger rådmanden.

Den nye tidsplan for sammenlægningen af de to skoler skal behandles af Børn- og Ungeudvalget på tirsdag og efterfølgende også af Odense Byråd.