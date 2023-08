Uden for fællesskabet: Silas kæmpede med ensomhed og depression - men så kom hjælpen

Håndholdte indsatser

Anne Görlich, lektor på Center for Ungdomsforskning, fortæller, at gruppen har brug for en håndholdt indsats, fordi den er sammensat af forskellige typer unge.

Der er den klassiske udsathed med problemer som hjemløshed, familier med misbrugsproblemer og misbrug hos den unge selv, og hvor det boglige måske oveni det hele er problematisk. Og så er der en nyere form for udsathed. Det er unge, der føler sig pressede i et uddannelsessystem med højt tempo og et omkringliggende samfund, der stiller mange krav til dem.

- De har brug for en håndholdt indsats i kommunerne, men det er også nationalt, der skal sættes ind. Vi har fået en meget boglig skole. Og der er brug for at sikre, at også dem, der har det svært med det boglige, får en oplevelse af, at de kan mestre noget, forklarer Anne Görlich.

For Silas Karlsson handlede det om, at en følelse af ikke at du til noget havde forplantet sig.

- Jeg følte mig aldrig god nok. Jeg fik altid at vide: Du bliver aldrig til noget. Du får lov til at sidde i rendestenen resten af dit liv. På kontanthjælp. Og jeg troede på det, fortæller han.

Han havde ellers tidligt i sin ungdom drømme om at blive pædagog eller chauffør - som hans farfar. Men hans ADHD gjorde det umuligt for ham at koncentrere sig i skolen, og opbakningen fra baglandet var svær at få øje på.

Derfor vandt computeren og de forkerte venner.