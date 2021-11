Uenighed om rådmandsposter: - Der er større chancer for en aftale i dag end i går

Peter Rahbæk Juel har efterfølgende kaldt aftalen mellem Enhedslisten og Venstre en ØV-aftale med henvisning til partiernes partibogstaver.

- Jeg kan godt forstå, at de ikke kan lide den aftale, vi har indgået, men vi søger at få indflydelse for Enhedslistens vælgere, og det er det, vi er sat i verden for, forklarer Reza Javid.

Forhandlingerne om rådmandsposterne genoptages tidligst tirsdag eftermiddag, når udvalgsmøderne er overstået.