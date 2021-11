Stor konkurs sætter letbane-strid på pause

Kurator: Det løber ingen steder

Der er udpeget to kuratorer af konkursboet; Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert og Henrik Steen Jensen fra Holst Advokater. Sidstnævnte siger i en kort kommentar til TV 2 Fyn.

- Jeg ved, der en diskussion eller, om man vil, en tvist. Mere ved jeg endnu ikke. Det bruger jeg ikke energi på nu. Det løber ingen steder.

- Jeg fokuserer på virksomhedens daglige drift, og om vi kan finde vej der. Så må det andet komme senere. Det er rækkefølgen nu, siger advokat Henrik Steen Jensen.

Hos Odense Letbane forklarer Flemming Ø. Pedersen, at striden med Barslund drejer sig om et krav fra Barslund, som mener at have et tilgodehavende hos letbaneselskabet.

- Der har været gang i et arbejde med en syns- og skønsrappport. Den kom for en måneds tid siden. Den er ikke en dom, men et udgangspunkt, siger siger Flemming Ø. Pedersen og tilføjer:

- Den dialog der har været, har ikke givet et gennembrud, og det har styret mod en voldsgiftssag.