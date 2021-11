Endnu ingen aftale i Odense: - Jeg har kun ét ord for det, og det er "børnehave"

Nogenlunde enslydende lyder det fra Hus Forbi-sælger Thomas Thomsen. Han hæver dog politikernes alder med et par år.



- Det virker som nogle små skoleelever, der er blevet sat til jobbet, som ikke har forstand på det, siger han.

Stemte blankt for første gang

For første gang nogensinde har hjemmesygeplejersken Karin Tolberg stemt blankt - en stemme, hun er ekstra glad for forblev blank her efter valget.

- Nu synes jeg, det passer sammen, for vi kan ikke regne med så meget.

- Jeg er allermest træt af, at man lige laver to nye rådmandsposter. Jeg synes simpelthen, det er anstrengende, at vi laver et valg og stemmer, og dagen efter handler det om dem selv, og hvad de kan få ud af det. Jeg synes, det handler om egoisme, fortæller hun.