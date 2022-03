Ukrainerloven skaber travlhed hos borgerservice: - Det er nøglen til en almindelig hverdag i Danmark

Den såkaldte Ukrainerlov skal sikre opholdstilladelse til ukrainske flygtninge, og dermed bliver det muligt for voksne ukrainere at træde ind på arbejdsmarkedet, mens børn kan få adgang til skoler og dagtilbud i deres respektive kommuner.

På lørdag er der foretaget 194 tidsbestillinger til ekspedition i Odense Borgerservice oplyser Udlændingestyrelsen. Den nye særlov vil kunne mærkes på Borgerservice i den kommende tid, fortæller Lene Djurhuus, der er leder af Odense Kommune Borgerservice.

- I første omgang betyder særloven, at vi helt konkret skal have registreret de ukrainere, der vælger at tage ophold her i Odense Kommune. De skal have et CPR-nummer, en læge og så skal de selvfølgelig have vejledning, hvis de har børn, der skal i skole eller i daginstitution.

I følge Lene Djurhuus, så baner særloven vejen for, at Ukrainere kan få de samme goder, som danske statsborgere kan, når de har været på besøg i borgerservice.

- Det giver de samme muligheder som for dig og mig, når man har et CPR-nummer. Det betyder, at man kan oprette en bankkonto, man kan få NemID. Man kan altså fungere i det danske samfund. Det er nøglen til en almindelig hverdag i Danmark, fortæller hun.